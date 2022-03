C.V.A. S.p.A. a s.u. ricerca personale da assumere

C.V.A. S.p.A. a s.u. ha indetto una selezione finalizzata all’individuazione di quattro risorse in possesso di laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento in Ingegneria civile, Ingegneria dei sistemi edilizi, Ingegneria della sicurezza e Ingegneria per l’ambiente e il territorio, o titoli equipollenti/equivalenti ai precedenti, categoria professionale impiegato (adibito anche a mansioni tecniche e operative), da inserire all’interno della Direzione Operativa/Divisione Ingegneria Civile di C.V.A. S.p.A. a s.u, con contratto a tempo indeterminato, tempo pieno, con sede di lavoro nel Comune di Châtillon.

Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 18.00 di lunedì 28 marzo 2022.

E’ possibile reperire tutte le informazioni necessarie sul sito di C.V.A. S.p.A. a s.u.. al seguente indirizzo: https://www.cvaspa.it/lavora-con-noi