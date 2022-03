Aujourd'hui mardi 8 mars saint Jean de Dieu

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Martedì 8 marzo

Château-Verdun - mattino

Incontro con i Sacerdoti di recente ordinazione

Mercoledì 9 marzo

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa e Adorazione eucaristica

per Prima Stazione quaresimale

Giovedì 10 marzo

ore 8.45-12.45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto.

Le Messager Valdotain ricorda saint Jean de Dieu

La Chiesa onora San Giovanni di Dio Religioso

Nato a Montemoro-Novo, poco lontano da Lisbona, nel 1495, Giovanni di Dio - allora Giovanni Ciudad - trasferitosi in Spagna, vive una vita di avventure, passando dalla pericolosa carriera militare alla vendita di libri. Ricoverato nell'ospedale di Granada per presunti disturbi mentali legati alle manifestazioni "eccessive" di fede, incontra la drammatica realtà dei malati, abbandonati a se stessi ed emarginati e decide così di consacrare la sua vita al servizio degli infermi. Fonda il suo primo ospedale a Granada nel 1539. Muore l'8 marzo del 1550. Nel 1630 viene dichiarato Beato da Papa Urbano VII, nel 1690 è canonizzato da Papa Alessandro VIII. Tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900 viene proclamato Patrono degli ammalati, degli ospedali, degli infermieri e delle loro associazioni e, infine, patrono di Granada.

Il sole sorge alle ore 6,55 e tramonta alle ore 18,26