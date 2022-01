Quanto costa un safari in Africa

Gli amanti dell'avventura potrebbero non riuscire a fare a meno di passare una vacanza alternativa, qualcosa che esce dagli schemi ma allo stesso tempo garantisce un rientro a casa sereno e nei tempi prestabiliti. Un safari potrebbe essere perfetto, in quanto unisce la sicurezza alla necessità di provare qualche emozione forte; vediamo insieme quale potrebbe essere la migliore soluzione recandosi in Africa e qual è il costo in relazione ai servizi offerti.

Tanti modi diversi di vivere un safari

Chi pensa che i safari siano tutti uguali ha bisogno di leggere queste poche righe e comprendere quali sono le differenze fra un'avventura e l'altra; un safari in Africa https://www.primalandsafaris.com/ può includere o escludere molte voci che influiscono sul prezzo finale in modo sensibile. A grandi linee possiamo elencare le seguenti soluzioni:

safari per famiglie con bambini: si tratta di un safari che coinvolge i più piccoli ed è perfetto per portare loro a conoscenza degli aspetti principali della fauna africana;

safari fotografico: è una soluzione ideale dedicata a coloro che amano creare album fotografici e ricordare la loro avventura attraverso un vero e proprio servizio;

safari trekking: si tratta di un'alternativa ideata per coloro che vogliono vivere il safari in modo più intenso e coinvolgente. In tal senso, non c'è niente di meglio che camminare alla scoperta delle fiere e degli animali più affascinanti del continente più antico del mondo;

safari di Capodanno: un'idea indimenticabile che unisce l'avventura ai festeggiamenti per il nuovo anno;

: un'idea indimenticabile che unisce l'avventura ai festeggiamenti per il nuovo anno; safari alla ricerca del Big Five: consistono nei 5 animali che per tradizione abitano la Savana, i Big Five sono da identificare nel bufalo, nel leone, nel leopardo, nel rinoceronte e nell'elefante. Si tratta di un percorso a tappe che richiede la visita ai principali parchi nazionali del continente, di cui sono un esempio il Serengeti National Park, il cratere di Ngorongoro e il Parco Nazionale di Arusha.

A livello di costi è comprensibile che un viaggio che includa la visita ai migliori parchi nazionali comporti diversi spostamenti, un'organizzazione peculiare e la ricerca di più alloggi; pertanto un safari indirizzato alla ricerca del Big Five ha un prezzo maggiore rispetto alle altre tipologie. Anche il safari di Capodanno, includendo il cenone e altre attrazioni, presume un maggiore investimento da parte dei potenziali viaggiatori.

Ciò che influisce sul costo di un safari

Oltre alla tipologia di safari prescelto, è necessario tenere conto di ulteriori parametri che possono essere riassunti come segue:

periodo: le date più richieste sono anche le più costose come impone la classica legge di mercato. Quella che è più conosciuta come bassa stagione permette ai turisti di approfittare di una scontistica soddisfacente;

sistemazione: coloro che amano il campeggio risparmiano certamente denaro al confronto con le persone che optano per alloggi più confortevoli;

automezzo: anche la tipologia di veicolo prescelto influisce sul prezzo finale;

durata del safari;

tappe: più sono le tappe previste, maggiore sarà il costo del safari;

: più sono le tappe previste, maggiore sarà il costo del safari; presenza di una guida: coloro che hanno deciso di viaggiare insieme a una guida professionista hanno certamente maggiori certezze sia per quanto riguarda la qualità del safari, sia relativamente agli aspetti che interessano la sicurezza e il comfort.

Per risparmiare ulteriormente è opportuno fare una pianificazione del viaggio con largo anticipo, una soluzione che permette di approfittare delle offerte e dei posti lasciati liberi da altri viaggiatori; a grandi linee, un safari organizzato e privo di troppi rischi richiede un investimento che varia dai 1500 ai 4 mila euro. Coloro che intendono spendere meno possono scegliere un safari improntato sul trekking, non affitteranno veicoli e pernotteranno in tenda utilizzando la loro migliore dotazione personale, mentre chi può permettersi un safari organizzato nei minimi dettagli potrà visitare l'Africa in tutta comodità e godersi eventi organizzati ad hoc in base a richieste personalizzate. Insomma; l'avventura è garantita e può essere verace come "light" a seconda della disponibilità economica o delle soggettive preferenze.