Epicuro ci insegna che si può vivere felici anche in momenti difficili

Per il terzo anno consecutivo l’operatore telefonico marchigiano Netoip offre un premio di 1.500€ per la miglior tesi di laurea su Epicuro. Quest’anno per la prima volta sarà premiata anche la seconda tesi classificata con un ulteriore premio di 500€.

La giuria internazionale del premio è presieduta dal Professor Roberto Radice dell’Università Cattolica di Milano e vede coinvolti eminenti studiosi delle università di Roma, Bologna, Trento, Colonia e Providence (Rhode Island).

A coordinare il premio è l’Associazione Culturale il Mondo di Epicuro che ogni anno organizza a Senigallia il Festival Epicureo durante il quale vengono consegnati i premi.

Quest’anno il Festival Epicureo si terrà sulla Spiaggia di Velluto dal 21 al 23 luglio e il tema scelto è “Fare il domani migliore dell’oggi”. Una citazione del Filosofo greco che ci ricorda quanto sia importante impegnarsi per rendere la nostra vita più felice.

Oggi molti danno per scontato che i giovani siano meno felici della generazione che li ha preceduti: Epicuro non sarebbe d’accordo perché ritiene l’uomo sia artefice del proprio destino, almeno per quanto riguarda la felicità che si ottiene con cose semplici ed essenziali che si possono avere facilmente. Il difficile è comprendere in cosa risieda davvero la felicità, ma qui ci possono aiutare le frasi di Epicuro, allo stesso tempo semplici e illuminanti. È possibile ricevere una frase di Epicuro su WhatsApp alla settimana scrivendo “Epicuro on” al numero WhatsApp +1 260 209 0527.

Ma Epicuro, vero precursore del metodo scientifico-sperimentale, ripone speranza di felicità anche nella scienza, disciplina che amava e a cui ha dedicato la maggior parte dei suoi studi.

È grazie alla scienza se oggi abbiamo internet – magari con una connessione fissa o mobile fornita da Netoip - per condividere informazioni e parlare con le persone care, opportunità che una generazione fa nemmeno immaginavano. Ed è sempre grazie alla scienza se con i vaccini possiamo sconfiggere la pandemia di Covid-19 che tanto ha ostacolato la felicità in questi ultimi due anni.

Per candidare la propria tesi al Premio Netoip è necessario inviarla, insieme ad una liberatoria e ad una lettera di presentazione del proprio relatore a premionetoip@epicuro.org.

Il bando è disponibile qui: epicuro.org/premionetoip2022/