Domani venerdì 26 novembre saint Conrad

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Venerdì 26 novembre

Vescovado - mattino

Udienze

Chiesa parrocchiale di Morgex - 20.30

Veglia di preghiera con i giovani in preparazione al Natale

Sabato 27 novembre

Casa Circondariale di Brissogne - ore 11.00

Benedizione statua della Madonna

Chiesa Collegiata di Sant'Orso - ore 15.00

S. Cresime

Domenica 28 novembre

Cattedrale - ore 10.30

S. Cresime degli adulti

Chiesa parrocchiale di Maria Immacolata - ore 15.00

S. Cresime

Le Messager Valdotain ricorda saint Conrad

La Chiesa celebra San Corrado di Costanza Vescovo

Nato verso il 900 dal guelfo conte Enrico di Altdorf ed entrato come «frater adscriptus» nel monastero di San Gallo, fu affidato alla scuola della cattedrale di Costanza per esservi educato allo stato clericale. Nel 934, in presenza di sant'Ulrico, vescovo di Augusta, venne eletto vescovo di Costanza. Benché non abbia svolto un'attività politica, sembra fosse molto apprezzato da Ottone I al cui seguito probabilmente si trovò durante il viaggio a Roma per l'incoronazione imperiale (964). Secondo una notizia leggendaria sarebbe stato tre volte a Gerusalemme. Morì il 26 novembre 975 e fu sepolto nella basilica di San Maurizio, da lui costruita. Callisto II, in una lettera del 28 marzo 1123, indirizzata al vescovo, clero e popolo di Costanza, dichiarò Corrado santo.

Il sole sorge alle ore 7, 36 e tramonta alle ore 16,43