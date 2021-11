10familytips. Il Dicastero per la famiglia punta sull’educazione dei bambini

Marco Guerra – Città del Vaticano



Un "Decalogo" per bambini con 10 consigli su come crescere nell'ambiente familiare mettendo in pratica ciò che il Papa dice nell'' Esortazione apostolica Amoris Laetitia. 10 "tips", appunto, che i genitori o gli educatori possono dare ai più piccoli.

La campagna social

Si tratta di suggerimenti semplici che aiutano i più piccoli ad affrontare la vita di tutti i giorni con una predisposizione d’animo contaminata dall’insegnamento cristiano. L’iniziativa lanciata dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita si struttura tramite una breve campagna social avviata il 16 novembre che, per 10 giorni, proporrà 10 immagini accompagnate da altrettante riflessioni sui profili Instagram, Facebook e Twitter del Dicastero.

Le card

“La nostra famiglia è fondata sull’amore di Gesù per noi, sul suo amore desideriamo costruire ogni giorno la nostra vita, amandoci reciprocamente e rispettandoci”;“Nella famiglia ognuno collabora alle necessità quotidiane secondo la propria età e capacità”: sono i suggerimenti diffusi in questi primi giorni di campagna. Le Tips affronteranno temi quali l’ascolto, il dialogo, la rinuncia, il servizio per gli altri, la felicità del dono e la maturità. Tutto il set di card si trova nella pagina dedicata #10familytips. L'hashtag scelto è #10familytips sempre accompagnato da #AmorisLaetitia e #YearoftheFamily

Prevenire i disagi giovanili

"La campagna è importante, pur nella sua semplicità, perché vuole – si legge sul sito del Dicastero – contribuire a focalizzare l'attenzione pastorale sulla formazione e l’educazione dei piccoli in famiglia, per aiutare i genitori a non arrendersi di fronte a tanti problemi ormai diffusi in età preadolescenziale, spesso causati anche dalla mancanza di dialogo con i propri figli e da un profondo senso di solitudine dei bambini, in cui oggi possono annidarsi esperienze drammatiche, come il cyberbullismo”.

Don Andrea (Pontificia Accademia Vita): grande strumento educativo



“Questa iniziativa va nella direzione di valorizzare Amoris Laetitia, un tesoro dove si possono trovare grandi scenari ma anche piccoli consigli per affrontare la vita quotidiana”, così commenta la campagna a VaticaNews, don Andrea Ciucci, della Pontificia Accademia per la Vita. “Tutti noi sperimentiamo che la fede cristiana dà forma ai nostri gesti quotidiani, poi ci sono momenti in cui le scelte orientano la nostra intera esistenza”. Don Andrea mette l’accento anche sul ruolo della comunità cristiana: “Mi piacerebbe che gli educatori usassero queste card per un dialogo famigliare, sono un grande investimento educativo che i catechisti devono proporre per valorizzare le esperienze famigliari”.