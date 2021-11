Sono 430 quest'anno i progetti occupazionali finanziati nel Programma Investimenti della Regione

Con il compito di valutare l’attuazione dei tanti progetti in corso e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi, si è riunito il Comitato di sorveglianza del Programma Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20-FESR della Valle d’Aosta, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale,

Alla riunione, presieduta dall’assessore Luciano Caveri, hanno preso parte i rappresentanti della Direzione generale della Politica regionale e urbana della Commissione europea, dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione e del Partenariato istituzionale, economico, sociale e ambientale.

“Il confronto– spiega l’assessore Caveri – avviene in un momento di passaggio fra la fine del precedente periodo di programmazione e quello 2021-2027. I fondi comunitari rappresentano, in questo momento ancora difficile per via delle ricadute nella nostra economia della pandemia, una certezza su cui fare affidamento, lavorando su progetti sfidanti per la crescita della nostra comunità”.

Il Comitato ha preso atto del buon andamento generale del Programma: ad oggi, risultano, infatti, approvati complessivamente circa 430 progetti (erano 148 l’anno precedente). Il 99,26 per cento delle risorse programmate sono state impegnate e oltre il 76 per cento delle risorse impegnate hanno generato pagamenti, i quali ammontano in totale a 48,6 milioni di euro, corrispondenti al 75,64 per cento della dotazione finanziaria programmata.

Sono stati inoltre presentati al Comitato i primi indirizzi per la definizione del Programma FESR 2021/27 della Regione, il cui valore stimato è di oltre 92 milioni di euro.