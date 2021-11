Domani mercoledì 3 novembre saint Hubert sainte Graziella

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Mercoledì 3 novembre

ore 14.00-18.00

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Cattedrale - ore 18.00

Incontro con i Cresimandi della Parrocchia dell'Immacolata

Giovedì 4 novembre

Cattedrale - ore 9.45

S. Messa per la Festa delle Forze armate e dell'Unità nazionale

nel 100° anniversario della traslazione della salma del Milite Ignoto

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Venerdì 5 novembre

Vescovado - mattino

Udienze

Seminario - ore 17.00

Presentazione dei lavori di restauro della facciata

Sabato 6 novembre

Seminario - ore 9.00-13.00

Convocazione zonale dell'Assemblea diocesana (Zona 2)

Chiesa Collegiata di Sant'Orso - ore 15.00

S. Cresime

Domenica 7 novembre

Chiesa parrocchiale di Saint Martin in Aosta - ore 11.00

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di Saint Martin in Aosta - ore 16.00

S. Cresime

Lunedì 8 novembre

Priorato di Saint-Pierre - ore 9.30

Partecipazione all'incontro di formazione per presbiteri, diaconi, religiose e religiosi

Curia Vescovile - ore 17.30

Direttivo di "Chiese Aperte nella Diocesi di Aosta"

Martedì 9 novembre

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 10 novembre

Pianezza - mattino

Commissione presbiterale regionale

Chiesa parrocchiale di Gressan - ore 18.00

S. Cresime

Le Messager Valdotain ricorda saint Hubert sainte Graziella

La Chiesa celebra San Martino de Porres Religioso domenicano

Nasce a Lima nel 1579. Suo padre è l'aristocratico spagnolo Juan de Porres, che all'inizio non vuole riconoscerlo, perché la madre è un'ex schiava nera d'origine africana. Nominato governatore del Panama, il padre lascia la bimba a un parente e Martino alla madre, con i mezzi per farlo studiare. Martino diventa allievo di un barbiere-chirurgo. Lui però vorrebbe entrare fra i Domenicani, che hanno fondato a Lima il loro primo convento peruviano. Ma come mulatto viene accolto solo come terziario e gli vengono assegnati solo compiti umili. Quando i Domenicani avvertono la sua energia interiore lo tolgono dalla condizione subalterna, accogliendolo nell'Ordine come fratello cooperatore. Martino de Porres, figlio di un "conquistatore", offre così in Perù un esempio di vita esemplare. Vengono da lui per consiglio il viceré del Perù e l'arcivescovo di Lima, trovandolo perlopiù circondato da poveri e da malati. Quando a Lima arriva la peste, cura da solo i 60 confratelli. Per tutti è l'uomo dei miracoli: fonda a Lima un collegio per istruire i bambini poveri: il primo del Nuovo Mondo. Guarisce l'arcivescovo del Messico, che vorrebbe condurlo con sé. Ma Martino muore a Lima. È il 1639.

Il sole sorge alle ore 7, 05 e tramonta alle ore 17,09