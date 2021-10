Vittoria Assicurazioni festeggia i 100 anni di storia

Guidata da Ennio Subet, anche Vittoria Assicurazioni VdA festeggia i cento anni di storia. E lo ha fatto domenica 24 ottobre con una gradevolissima gara di golf all'Arsanieres di Aosta vinta da Federico Maquignaz. “Un secolo – commenta Subet, dal 1990 Agente della Compagnia – sempre dalla parte dei cittadini, nata nel 1921 sotto il nome di Italian Excess Insurance Company, dal 1986 Vittoria Assicurazioni si è staccata dal gruppo Toro diventando indipendente assumendo la denominazione attuale”.

Ma ciò che Ennio Subet tiene a sottolineare l'attività del “team di professionisti altamente specializzati” (nella foto) e che la solidità dell'azienda "è garantita dalla qualità dell'azionariato e dalla professionalità della capillare rete distributiva”.

E senza mezze parole Subet dice: “Scegliere Vittoria Assicurazioni significa poter contare sulla competenza e sull'esperienza di assicuratori che lavorano per trovare le migliori soluzioni ai bisogni di protezione e sicurezza delle persone”.

"Tante cose sono cambiate in questi ultimi 100 anni», evidenzia la compagnia. «Cento volte è cambiata la cultura, il modo di pensare, di comunicare, di lavorare, ma in Vittoria, in questi 100 anni, abbiamo operato sempre con lo stesso fine: prenderci cura delle persone e essere un punto di riferimento affidabile per tutti coloro che vogliono proteggere se stessi e gli altri, non dimenticando mai i valori fondanti che ci hanno aiutato a guardare il mondo con gli stessi occhi: la serietà, la professionalità, la motivazione, il senso di appartenenza".

In occasione dei suoi primi 100 anni, la Compagnia ringrazia pubblicamente la vasta Community che ogni giorno contribuisce al suo successo: dai clienti agli agenti, dai dipendenti agli azionisti fino ai partner commerciali, al territorio e alla collettività. Un grazie particolare lo riserva al profondo impegno e al costante operato della rete agenziale rendendola la protagonista principale della creatività.

Aosta e altri comuni della Valle sono tappezzati di un manifesti sui quali campeggia la foto di Ennio Subet che non è un attore è proprio l’agenti di Vittoria Assicurazioni che rivolge un pensiero esclusivo a clienti e prospect con l’invito a rivolgersi all’agenzia per beneficiare di un’offerta speciale a loro dedicata per il centenario.