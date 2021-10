Come promuovere le aziende della Valle d'Aosta

Quando si pensa alla Valle d’Aosta, i pensieri ci trasportano subito alla montagna e ai suoi paesaggi, alle piste da sci, all’ottima cucina regionale e ai vini tipici. È la regione più piccola d’Italia, ma è florida di risorse e ricca di eccellenze in tanti settori dell’economia, primi fra tutti turismo e gastronomia.

Proprio per questo è importante che le aziende e le imprese del territorio promuovano le loro attività, curando ogni aspetto del proprio business per mantenere alto lo standard qualitativo che i consumatori si aspettano giorno dopo giorno. Non basta offrire servizi all’altezza delle aspettative del cliente, ma occorre anche lavorare sulla propria visibilità, ampliare la propria rete di clienti e promuovere se stessi agli occhi di quest’ultimo, in chiave strategica e continuativa. In poche parole, non si può rinunciare a fare marketing.

A questo proposito, aziende come Ediscom, che ha sede a Torino, offrono servizi di Lead generation , E-mail Marketing e Sms Marketing, tre strumenti molto utili per generare nuovi contatti, nuovi clienti in target con la nostra attività, spingendoli a fare un primo acquisto attraverso sconti o promozioni mirate. Ma non solo: servizi di lead generation consentono alle imprese di raccogliere dati utili e fare profilazioni dei propri clienti, mediante cui poter adottare strategie di marketing e comunicazione vincenti.

Come far crescere il proprio business

Affinché il business di un’impresa cresca, le strategie di marketing cui sopra possono essere molto efficaci, ma è necessario che siano presenti altri strumenti mediante i quali valorizzare e promuovere la propria attività. Vediamone qualcuno.

Il sito. Un sito ben concepito e aggiornato quotidianamente con contenuti di qualità adatti al target a cui intendiamo rivolgerci è uno dei migliori investimenti che si possano fare per la crescita della vostra attività. Avere un sito, ormai, è imprescindibile. Infatti, anche se non è compresa la vendita online nel vostro business, un cliente o potenziale tale deve potervi trovare online. Avere un sito vi consente di aumentare la vostra visibilità, di migliorare la vostra identità e di poter misurare il traffico giornaliero.

Social media. Come sappiamo, i social sono ormai una delle innumerevoli chiavi di successo di un'attività commerciale. Dobbiamo utilizzarli con sapienza, con creatività e personalità, raccontando i vari aspetti della nostra attività. Sviluppare un piano strategico sui social media può rivelarsi influente nel fidelizzare i clienti. Pubblicare contenuti interessanti, inoltre, può aumentare traffico direttamente sul vostro sito.

E-commerce. Avere una piattaforma e-commerce permette di non avere orari fissi, per cui è possibile tenere l'e-shop "aperto" tutti i giorni 24 ore su 24. Vi consente di ampliare il vostro bacino di utenza, non solo italiano, ma perché no, anche estero. Potrete conquistare una nuova fetta di mercato non ancora esplorata ed estendere il vostro raggio d'azione. Ciò significa più clienti, quindi un incremento di fatturato. Avere un e-commere è un vantaggio non solo per il venditore, ma anche e soprattutto per l'acquirente che, come abbiamo già detto, può accedervi a qualsiasi ora da qualsiasi luogo, e fare i loro acquisti direttamente seduti sul loro divano.

Conclusioni

Come abbiamo visto, implementare strumenti e strategie di marketing è molto efficace per gran parte delle imprese e delle attività commerciali, in quanto, oltre a contribuire ad accrescere il vostri business, fare marketing vi consente di rendervi più visibili e aumentare la notorietà; di avere a disposizione una gamma di strumenti e di piattaforme utili per definire il vostro progetto; di comprendere come i clienti vedono i vostri prodotti e la vostra attività; di aggiungere valore e attirare nuovi potenziali clienti, soprattutto attraverso i contenuti social e di ottenere competenze e contatti utili.

Un consiglio, infine, è di combinare marketing online con quello offline, attraverso stampa di materiali promozionali, vendita al dettaglio e fiere.