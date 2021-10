Riparare una caldaia può essere una necessità quando si blocca o non va più come prima e ci sono tante persone che si lanciano in quella che diventa un'impresa estrema, e che può provocare tanti problemi sia nel breve che nel medio e lungo termine, e cioè cercare di ripararla da soli.

Questa scelta può venire fatta per vari motivi e uno dei principali che ci può venire in mente è quello del risparmio perché si ha paura di chiamare un tecnico caldaista di dover spendere tanti soldi specialmente se il dispositivo non è più in garanzia.

La cosa non è strana perché è chiaro che determinati problemi accadono col passare degli anni soprattutto se parliamo di un prodotto di alto livello e quindi siccome la garanzia ha una durata limitata e chiaramente tocca spendere dei soldi.

Un altro motivo è legato al tempo perché si vuole fare in fretta perché si ha paura di dover aspettare troppo l'arrivo di un tecnico e di dover stare senza caldaia e questo implica non potersi riscaldare con l'acqua calda e come termosifoni però spesso si può peggiorare la situazione e addirittura le paure che si hanno si materializzano ma peggio del previsto.

Invece in questi casi è indispensabile avere calma e sangue freddo, non farsi prendere dall'ansia e dal panico ma fare una prima telefonata a un tecnico caldaista esperto E specializzato perché già un primo contatto può essere molto utile in quanto il professionista vorrà sapere quello che è successo e se non è una cosa grave come auspichiamo quando succedono queste cose, già con qualche consiglio e qualche dritta verbale si può risolvere problema perché spesso abbiamo fatto qualche errore solo per scarsa conoscenza del dispositivo.

Ma se invece la cosa è più grave dobbiamo aspettare l'arrivo del professionista della caldaia che dovrà analizzare e monitorare la situazione per poi dirci qual'è il guasto e il preventivo del suo intervento

Cosa fare per mantenere la propria caldaia sempre efficiente in modo da evitare di dover ricorrere all'aiuto del tecnico per la riparazione

Partiamo dal presupposto che al di là del tipo di caldaia che andremo a scegliere e al di là delle attività di manutenzione ordinaria, è chiaro che prima o poi una riparazione della nostra caldaia la avrà bisogno specialmente perché passeranno degli anni ma di sicuro si possono allungare tempi e andare a ottimizzare l'investimento, attraverso quella che è la manutenzione ordinaria e straordinaria .

Nel primo caso parliamo di un controllo e un monitoraggio di un tecnico che servirà per andare semplicemente a verificare che la caldaia ancora efficiente sia dal punto di vista della sicurezza e dal punto di vista energetico.

In questo modo potremo essere più tranquilli perché sapremo che sta andando tutto bene e inoltre fa la revisione della caldaia è anche un obbligo di legge.

Quindi questo eviterà rischi per quanto riguarda multe e sanzioni da parte di enti competenti e quindi i vantaggi sono tanti e dobbiamo sfruttare.