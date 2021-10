Cambiamenti nelle Parrocchie di Saint-Denis e di Diémoz

Cari fratelli e sorelle,

comunico ancora due cambiamenti che riguardano due Parrocchie della nostra Diocesi.

Nei giorni scorsi ho ricevuto le dimissioni di don Luciano Perron da Parroco di San Dionigi in Saint-Denis e di don Piero Lombard da Parroco di San Martino in Diémoz/Verrayes. Entrambi presentano le dimissioni per motivi di età e di salute. Comunico oggi ad entrambe le Parrocchie che le accetterò il giorno 30 ottobre 2021 nominando in entrambe come Parroco don Andrea Marcoz che aggiunge le due Comunità agli impegni pastorali che già svolge. Sarà coadiuvato da don Alessandro Valerioti, come Vicario parrocchiale, e per Saint-Denis anche dal diacono Luciano Bonino, come Collaboratore pastorale. Inoltre potrà contare sulla disponibilità dei Padri Cappuccini, dei Salesiani e di don Gilbert Ngendakuriyo.

Accompagnerò don Andrea Marcoz al primo incontro con le Comunità presiedendo la Messa domenicale sabato 30 ottobre alle ore 18.00 a Saint-Denis e domenica 31 ottobre alle ore 11.00 a Diémoz.

Raccomando ancora a tutti la preghiera fiduciosa e perseverante per le vocazioni sacerdotali.