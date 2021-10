Domani domenica 10 ottobre saint Daniel saint François Borgia

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Domenica 10 ottobre

Chiesa parrocchiale di Valtournenche - ore 10.00

S. Cresime

Seminario - ore 17.00

Mandato catechistico

Martedì 12 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Seminario - ore 18.00

Riunione della Segreteria dell'Assemblea diocesana

Mercoledì 13 ottobre

Seminario - ore 18.00

Assemblea di Chiese Aperte e S. Messa

Giovedì 14 ottobre

Aosta, Chiesa parrocchiale di Sant'Anselmo - ore 18.15

S. Messa per il 50° anniversario della consacrazione della chiesa

Venerdì 15 ottobre

Vescovado - mattino

udienze

Quart, Monastero Mater Misericordiæ - ore 18.00

S. Messa per la Solennità di S. Teresa d'Avila

Sabato 16 ottobre

Chiesa parrocchiale di Morgex - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Morgex e Pré-Saint-Didier

Chiesa parrocchiale di Verrès - ore 18.00

S. Cresime

La Chiesa celebra San Daniele da Belvedere Sacerdote dei Frati Minori, martire

Nel 1227, sette Frati Minori, Daniele, Angelo da Castrovillari, Samuele da Castrovillari, Donnolo di Montalcino, Leone da Corigliano, Nicola di Sassoferrato e Ugolino da Cerisano furono inviati da Frate Elia, capo dell'ordine, fra le popolazioni maomettane di Ceuta, in Marocco.

Portarono avanti un'opera di evangelizzazione nel nome di Gesù Cristo ma furono presto incarcerati e indotti ad abiurare la fede cristiana; tuttavia, riuscirono a resistere dal farlo e condannati alla decapitazione. Erano tutti sacerdoti, eccetto Donolo. Dopo una permanenza in Spagna, i sette si trasferirono, suddivisi in due distinti gruppi, a Ceuta, in un luogo in cui le autorità avevano proibito ogni forma di propaganda cristiana. Essi tuttavia svolsero attività di proselitismo presso i numerosi mercanti delle repubbliche marine di Pisa e Genova nonché provenienti da Marsiglia. Nell'autunno 1227 decisero di iniziare la predicazione alla popolazione islamica. Papa Leone X li canonizzò il 22 gennaio 1516.

