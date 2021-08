Corvéé di manutenzione al Bivacco Chentre-Bionaz

Ubicato a 2530 m. ai piedi della splendida Becca della Luseney (3503 m.) è divenuto un punto di appoggio fondamentale per chi aspira ad arrivare in vetta. A 10 minuti di macchina dal capoluogo del Comune di Bionaz in località La Ferrère lungo la strada che porta alla diga di Place Moulin si trova il sentiero numero 14, ben segnalato di difficoltà.

In circa 3 ore di cammino si arriva a questo splendido bivacco con vista su tutta la Vallata.

Dal 2005 al 2009 la “Fondazione olandese bivacco Valpelline” con i suoi volontari lo hanno progettato in collaborazione con il Comune di Bionaz rappresentato dall’allora Sindaco Armando Chentre e con le Guide Alpine rappresentate da Maurice Geillard.

Il bivacco, inaugurato nel 2010, è dedicato a Carlo Chentre, sindaco di Bionaz dal 1974 al 1990 e presidente dello sci club locale, e a Ettore Bionaz, alpinista, guida alpina, pioniere del soccorso in montagna nella Valpelline e conduttore cane da valanga.

Fu il primo gestore del rifugio Crête Sèche e sindaco di Bionaz dal 1970 al 1974, morì tragicamente il 24 luglio 1985 sul ghiacciaio del Mont Cerf.

(nella foto pausa lavori sulla passerella accosciati da sx : l'Assessore Albert Joseph Betemps, Sindaco Valter Nicase in alto da sx : Danilo Petitjacque, l'ex Vicesindaco Luciano Barailler e Fulvio Frova)

Grazie all’idea dell’attuale Sindaco Valter Nicase l’Amministrazione Comunale di Bionaz ha chiamato a raccolta alcuni volenterosi cittadini, amministratori comunali, Alpini e domenica 22 agosto 2021 si sono ritrovati di buon’ora per svolgere la manutenzione del sentiero e del bivacco. L’iniziativa ha avuto un grande successo riportando il manufatto agli “antichi splendori”.

L’amministrazione Comunale ringrazia tutti coloro che hanno dedicato un po’ loro tempo libero per questa iniziativa operando direttamente sul posto e anche tutti coloro che si sono occupati delle fasi di preparazione propedeutiche all’intervento.