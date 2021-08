Domani mercoledì 18 agosto sainte Hélène reine

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Giovedì 19 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 20 agosto

Oropa, Basilica antica - ore 16.30

S. Messa in preparazione all'Incoronazione della Madonna

Sabato 21 agosto

Aosta, Convento San Giuseppe - ore 9.30

S. Messa per i giubilei di Professione Religiosa

Martedì 24 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Giovedì 26 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 27 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Domenica 29 agosto

Oropa, Basilica nuova - ore 10.00

Solenne concelebrazione eucaristica

Angelus del Santo Padre e Incoronazione della Sacra effige della Madonna Nera

Martedì 31 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Le Messager Valdotain ricorda mercoledì 18 agosto sainte Hélène reine

La Chiesa celebra Sant' Elena Madre di Costantino

Di famiglia plebea, Elena venne ripudiata dal marito, il tribuno militare Costanzo Cloro, per ordine dell'imperatore Diocleziano. Quando il figlio Costantino, sconfiggendo il rivale Massenzio, divenne padrone assoluto dell'impero, Elena, il cui onore venne riabilitato, ebbe il titolo più alto cui una donna potesse aspirare, quello di «Augusta». Fu l'inizio di un'epoca nuova per il cristianesimo: l'imperatore Costantino, dopo la vittoria attribuita alla protezione di Cristo, concesse ai cristiani la libertà di culto. Un ruolo fondamentale ebbe la madre Elena: forse è stata lei a contribuire alla conversione, poco prima di morire, del figlio. Elena testimoniò un grande fervore religioso, compiendo opere di bene e costruendo le celebri basiliche sui luoghi santi. Ritrovò la tomba di Cristo scavata nella roccia e poco dopo la croce del Signore e quelle dei due ladroni. Il ritrovamento della croce, avvenuta nel 326 sotto gli occhi della pia Elena, produsse grande emozione in tutta la cristianità. A queste scoperte seguì la costruzione di molte basiliche. Morì probabilmente intorno al 330.

