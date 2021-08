Oggi venerdì 13 agosto ss Hyppolite et Cassien

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Venerdì 13 agosto

La Salle, Chiesa parrocchiale - ore 10.30

S. Messa per la festa patronale di San Cassiano

Domenica 15 agosto

Cattedrale - ore 10.30

S. Messa nella solennità dell'Assunta

Martedì 17 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Giovedì 19 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 20 agosto

Oropa, Basilica antica - ore 16.30

S. Messa in preparazione all'Incoronazione della Madonna

Sabato 21 agosto

Aosta, Convento San Giuseppe - ore 9.30

S. Messa per i giubilei di Professione Religiosa

Martedì 24 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Giovedì 26 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 27 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Domenica 29 agosto

Oropa, Basilica nuova - ore 10.00

Solenne concelebrazione eucaristica

Angelus del Santo Padre e Incoronazione della Sacra effige della Madonna Nera

Martedì 31 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Le Messager Valdotain ricorda ss Hyppolite et Cassien

La Chiesa celebra San Cassiano di Imola Martire

A Imola in Romagna, san Cassiano, martire, che, per essersi rifiutato di adorare gli idoli, fu consegnato ai ragazzi di cui era stato maestro, perché lo torturassero a morte con i calami: in tal modo, quanto più debole era la mano, tanto più dolorosa diveniva la pena del martirio.

Le notizie più antiche su Cassiano sono riferite da Prudenzio, nei primi anni del V secolo. Nel suo viaggio verso Roma, Prudenzio si ferma a Forum Cornelii (Imola) e venerò le spoglie del martire, custodite in un sarcofago al di sopra del quale erano raffigurati alcuni episodi del martirio. Non si conosce l’anno del martirio né la pena subita. Non è considerata attendibile la versione tramandata da Prudenzio, secondo il quale Cassiano, che esercitava la professione di insegnate, sarebbe stato condannato ad essere ucciso dai suoi stessi allievi con gli stiletti usati per incidere le loro tavolette.

Se fosse vera questa tradizione bisognerebbe pensare ad un martirio subito non ad opera di un magistrato romano, ma nell’ambito di sommosse popolari. Il culto si estese anche a Milano intorno al 450 e in Tirolo, mentre una raffigurazione del santo è presente a Ravenna, in Sant’Apollinare Nuovo.

Nel corso del XII secolo si diffonde un leggenda che fa del Santo l’apostolo di Sabiona, in Tirolo, esiliato a Imola dai pagani, ove subì il martirio narrato da Prudenzio. A Imola la leggenda subisce un’ulteriore corruzione e Cassiano risultò vescovo della città.

Sole sorge alle ore 6,12 e tramonta alle ore 20.46