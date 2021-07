LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA di Almor e Mellana

Personalmente posso convenirne ma mi domando perché Beppe non ci abbia avvisati della cosa quando Ha detto Grillo di Conte che non ha: ”Né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né capacità di innovazioni".Personalmente posso convenirne ma mi domando perché Beppe non ci abbia avvisati della cosa quando

Beppi è stato per ben due volte Presidente del Consiglio dei Ministri? Si era distratto per tutti quei mesi? Lo stava, sotto sotto, valutando per vedere se ci sapesse fare? E poi perché lo ha accettato come possibile leader del M5S? La difficoltà di capire quale sia il filo conduttore dell’agire di Grillo ha una possibile spiegazione: è affetto da una grave patologia, ovvero l’ipertrofia dell’ego.