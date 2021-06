La Valle d’Aosta alla Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli

inizia oggi, venerdì 18 giugno, la 24esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, aperta a pubblico e operatori del settore, in programma a Napoli sino al 20 giugno 2021 e che vede anche la partecipazione dell’Assessorato con uno stand istituzionale personalizzato “Valle d’Aosta” anche aperto agli operatori turistici valdostani.

All’iniziativa prenderanno parte tre realtà valdostane: i consorzi turistici di Cervinia Valtournenche, Gressoney Monterosa e Ayas Monterosa.

Gli operatori presenti avranno la possibilità di presentare la propria offerta nel contesto dello stand istituzionale della Valle d’Aosta e l’occasione di incontrare, durante il workshop dedicato all’incoming, 60 tour operator e buyer esteri, selezionati dall’ENIT e provenienti da quei Paesi che sono già in avanzata fase di gestione dell’emergenza in corso, quali Germania, Francia, Gran Bretagna, Spagna, Portogallo, Russia, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Olanda, Israele, Paesi Scandinavi e Svizzera.

Abbiamo ritenuto di partecipare a questa importante iniziativa - dichiara l’Assessore al turismo Jean-Pierre Guichardaz - in quanto si tratta della prima fiera internazionale del turismo organizzata in presenza dopo il periodo di chiusura dovuto alla pandemia che vedrà dunque una buona partecipazione di presenze professionali e numerosi contatti nel corso delle tre giornate di lavoro. La BMT rappresenta, quindi, in questo momento di ripartenza e di preparazione al cambiamento, un’ottima occasione di promozione dell’offerta turistica valdostana sui mercati italiano, con particolare riferimento all’area del centro-sud d’Italia e sui mercati esteri.