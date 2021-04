ÉVANGILE DE DIMANCHE: LA MISSION DU BON PASTEUR

J'aimerai commencer cette méditation par la parole clef du Seigneur. Jésus dit aux pharisiens et aux scribes:" Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent". Cette parole s'oppose aux faux pasteurs qui ne visent que le profit personnel et non le soin des brebis. En quoi consiste la fonction du bon pasteur?

La parole de Dieu nous éclaire sur cette question.

1. Dieu, berger de ses créatures.

Le peuple d'Israël a fait l'expérience de Dieu sensible à sa misère comme un berger prend soin de son bétail. L'Ancien Testament est riche d'illustrations où Dieu est présenté comme le berger qui guide son peuple dans les verts pâturages. Le psalmiste magnifiant le Seigneur dit:" Tu es mon berger oh Seigneur. Rien ne saurait manquer où tu me conduit"(Ps23,1-2). Ce psaume est une prière de confiance en Dieu, "gardien d'Israël qui ne dort pas"(Ps120,4). Le psalmiste prie Dieu d'avoir pitié pour les péchés de son peuple en disant: "Berger d'Israël, écoute, toi qui conduit Joseph, ton troupeau (...), réveille ta vaillance et vient nous sauver"Ps79,2-3. Dieu Pasteur est lent à la colère, plein de miséricorde. Dieu confie cette mission au roi d'Israël pour veiller sur son peuple, comme un berger veille sur son troupeau.

2. L'image du roi pasteur.

L'image du roi berger est ancienne dans la civilisation orientale et s'enracine dans la théologie du salut. Moise, berger du troupeau de son beau-père Jéthron, reçoit la nomination de Dieu afin de libérer son peuple de l'esclavage en Egypte (Ex3,1-7). Le roi David, un petit garçon sans stature, était un simple berger du troupeau de son père Jessé. Du berger des animaux, il devient roi selon le coeur de Dieu. Le prophète Amos était aussi éleveur du troupeau à Téqoa (Am1,1) et il a reçu de Dieu la mission prophétique en Samarie. Mésha, roi de Moab, était éleveur de troupeau. Il y a donc un rapport étroit entre l'oeuvre du berger et l'action politique. C'est la raison pour laquelle, les prophètes dénonçaient avec force, les rois qui se paissaient eux-mêmes, les rois que Platon appellait "homme-loup"(Platon, Le politique). Selon les paroles fortes du prophète Ezechiel, les rois d'Israël se paissent eux-mêmes, au lieu de paître le troupeau. Le roi pasteur selon le coeur de Dieu par contre, fortifie les brebis chétives, soigne celle qui sont malades, panse celle qui est blessée et ramène celle qui est égarée"(Ez34,1-4). La mission du bon souverain et du politicien qui n'est pas un apprenti sorcier, est la même que celle du bon berger. La prophétie d'Ezechiel annonce l'avènement de Jésus Christ le Bon Pasteur qui aime et connaît toutes les brebis.

3. Jésus le Bon Pasteur

Jésus reprend cette image déjà familière de la culture orientale du berger en l'appliquand sur lui. Il donne des caractéristiques d'un bon berger par rapport au mercenaire qui profite seulement des produits du troupeau. Le bon berger connaît, aime, appelle les brebis chacune par son nom, va à la recherche de celle qui s'évade. Les nouveaux bergers du peuple de Dieu sont tous les baptisés qui ont la responsabilité pastorale dans l'église du Seigneur. Mais le pasteur dans l'église fait partie aussi des brebis. Le message que Jésus adresse aux brebis les concerne. Le pasteur étant aussi brebis, peut s'égarer hors de l'enclos. Selon les paroles de l'exhortation postsynodale de Jean Paul II, Pastores dabo vobis, 1992, Jésus est modèle de la vie sacerdotale en tant que "Tête et Pasteur, Époux et Serviteur de l'Église"(n.3). Le sacrement de l'ordre comme participation à l'oeuvre pastorale du Christ, n'est pas un mérite personnel, mais une grâce gratuitement reçue du Bon Pasteur. La condition pour devenir un pasteur comme lui, est l'amour. Jésus ne demande rien d'autre à Pierre que de l'aimer. Il lui pose la question trois fois: "m'aimes-tu"? À chaque réponse, Jésus lui dit:"paies mes brebis"(Jn21,17). En aimant le Bon Pasteur, on tend à s'i dentifier à lui. Saint Augustin disait que "plus on aime le Seigneur, on se fatigue moins à le servir". Cette allégorie du bon pasteur nous remplit d'espérance dans notre pèlerinage vers la Patrie définitive. Chacun de nous est aimé tel qu'il est peu importe nos obscurités, nos conditions de misères présentes. Le bon pasteur me connaît et m'appelle par mon nom. Je ne vis pas dans l'anonymat, je ne suis pas caché dans la masse, je ne suis pas un numero matricule. Le bon berger va à la recherche de la brebis égarée, là où personne ne peut arriver, pour un seul motif de la sauver et l'aider. J'aimerais conclure cette méditation par cette observation et interrogation pénétrantes de saint Augustin, dans son Discours 47, sur le sacerdoce. Il écrit:"Dieu notre pasteur veille sur nous, que nous soyons en éveil ou que nous dormions. Et si le troupeau des brebis, gardé par un homme est en sécurité, combien plus encore sera notre assurance, ayant pour pasteur Dieu, qui, non seulement nous mène au pâturage, mais encore nous a créés"?

4. Prière

Sauve ton peuple oh bon pasteur de la dispersion et de la confusion en ce temps obscur de notre histoire. Garde-nous dans ton amour. Fortie la foi, l'espérance et la charité des jeunes qui veulent consacrer leur vie en toi, qui est vérité, lumière et chemin de la vie.

Libère-nous de la tentation de glisser vers le mauvais témoignage de certains pasteurs qui se paissent eux mêmes, en se servant de ton église pour se servir. Rends-nous tes imitateurs toi qui est au milieu de nous comme celui qui sert.

Jésus, bon pasteur, en toi notre espérance, amen.









Bon dimanche du bon pasteur frères et soeurs.



Paix et joie dans le Seigneur ressuscité

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera.