Cncluso progetto Interreg 'Route des vignobles alpins'

Si svolgerà venerdì 9 aprile, dalle ore 10 alle ore 12, si svolgerà in diretta streaming l’evento conclusivo del progetto Interreg Alcotra 2014/20 Vi.A.-Route des vignobles alpins/Strada dei vigneti alpini.

Il progetto ha coinvolto i territori della Valle d’Aosta, del Piemonte e della Savoia nella creazione di un percorso transfrontaliero comune di valorizzazione delle aree viticole dei due versanti delle Alpi, coordinato con le altre offerte turistiche e culturali.

Dopo una presentazione generale e un focus sulla città metropolitana di Torino, l’evento proporrà i collegamenti da Aymavilles per la Valle d’Aosta, Pomaretto e Carema per il Piemonte, Montmélian e Motz per la Savoia, nel corso dei quali saranno illustrate le attività avviate e proiettati i video degli interventi realizzati.

Per la Valle d’Aosta, prenderanno la parola l’Assessore Davide Sapinet, i Sindaci dei tre comuni coinvolti - Loredana Petey di Aymavilles, Amedeo Follioley di Donnas e Federico Barzagli di Morgex -, il presidente del Cervim Stefano Celi e il responsabile del settore di economia agraria dell’Institut Agricole Régional Carlo Francesia Boirai. Modererà il Presidente dell’Associazione viticoltori Vival Andrea Barmaz. Saranno presentate le sale di esposizione e degustazione dei vini valdostani alla Grandze del Castello di Aymavilles, i due vigneti dimostrativi, di alto valore storico, realizzati e resi accessibili ai visitatori nei comuni di Donnas e Morgex, gli studi conclusi dall’Università della Valle d’Aosta per il Cervim sui valori comuni dei territori viticoli e dall’Institut Agricole Régional sulle peculiarità paesaggistiche di queste aree e sui costi economici necessari alla loro preservazione.

Tra i progetti comuni all’intero partenariato transfrontaliero, sarà presentata la nuova app creata per migliorare l’esperienza dei turisti sull’intero nuovo percorso della Route des vignobles e per offrire loro tutte le informazioni utili alla visita.

La presentazione dell’evento è aperta a tutti. Per seguirla, collegarsi al seguente link: