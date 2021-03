DIRETTE RADIO PROPOSTA IN…BLU NELLA SETTIMANA SANTA

Radio Proposta…inBlu permette ai fedeli che non potranno vivere di

persona le celebrazioni della Settimana Santa, di poterle seguire attraverso le

varie dirette appositamente dedicate.



Giovedì 1° aprile 2021 a partire dalle ore 8:30, Vanna Balducci conduce la

diretta radiofonica della Messa Crismale del Giovedì Santo, celebrata da

Monsignor Franco Lovignana nella Cattedrale di Aosta, nella quale

saranno ricordati alcuni anniversari di Ordinazione Sacerdotale.

Nel medesimo giorno e sempre dalla Cattedrale di Aosta, Radio Proposta…

inBlu segue in diretta anche la Celebrazione della Missa in Cœna Domini, a

partire dalle ore 17:30.

Venerdì 2 aprile una lunga diretta senza interruzioni prenderà avvio a

partire dalle 17:30 e seguirà due distinti momenti: da un lato la Passione del

Signore e dall’altro la Via Crucis. Vanna Balducci anticipa con una serie di

riflessioni, la diretta dedicata alla Passione del Signore, che viene officiata

alle ore 18:00 nella Cattedrale di Aosta, la quale si compone di tre momenti

distinti: la Liturgia della Parola, l’Adorazione della Croce e infine la

Comunione Eucaristica.



Dalle ore 20:00 poi si può ascoltare la Via Crucis in città, presieduta dal

Vescovo di Aosta, organizzata dalle Parrocchie della città di Aosta e dalla

Consulta delle Aggregazioni Laicali. Si segnala inoltre che sul canale

Youtube della Pastorale Giovanile di Aosta è possibile seguire l’audio e i

testi della Via Crucis.



Sabato 3 aprile la Santa Messa della Veglia di Pasqua viene trasmessa in

diretta da Radio Proposta…inBlu, dalla Chiesa di San Sulpizio di Arvier,

con un’anteprima curata da Vanna Balducci alle 19:30, che precede la

diffusione della Santa Messa, la quale prenderà avvio alle ore 20.



Infine domenica 4 aprile dalla Chiesa di San Pietro di Châtillon, Vanna

Balducci conduce la diretta radiofonica in occasione della Celebrazione

Eucaristica della Santa Messa nel giorno di Pasqua, con inizio diretta alle

10:00 e la Santa Messa celebrata alle 10:30.



Per ascoltare Radio Proposta…inBlu basta sintonizzarsi sulle seguenti

frequenze:

FM 103.7 (La Salle); FM 88.0 (Valgrisenche);

FM 107.6 (Saint-Nicolas, Vallata del Gran San Bernardo, Valtournenche e Ayas e

Fontainemore);

FM 107.8 (Aosta e Bassa Valle d’Aosta);

FM 107.4 (Saint-Vincent, Courmayeur e Cogne);

FM 88.5 (Brusson);

FM 90.6 Champorcher;

FM 103.6 (Donnas e Pont-Saint-Martin).