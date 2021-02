Oggi domenica 7 febbraio beux Vuillerme de Léval

Le Messager Valdotain domenica 7 febbraio beux Vuillerme de Léval

La Chiesa celebra Beato Guglielmo di Morgex Sacerdote

La conoscenza della storia del beato Guglielmo deve necessariamente partire dal 1687, anno in cui procedendo all’opera di ristrutturazione della chiesa parrocchiale dedicata all’Assunzione della Vergine del paese di Morgex, in Valle d’Aosta, venne scoperta la sua sepoltura ai piedi dell’altare dedicato alla Santissima Trinità e agli apostoli Filippo e Giacomo, confermando quanto la tradizione locale tramandava da secoli, indicando l’altare come quello del Beato Guglielmo. All’apertura del sepolcro, secondo quanto riportato nel verbale redatto da Renato Ribitel, arcidiacono di Aosta inviato sul posto da vescovo della diocesi Bailly, accanto al capo dell’inumato vennero trovati un calice ed una patena, elementi che vennero a confermare che i resti erano quelli di un sacerdote.

Il sole sorge alle ore 7,41 e tramonta alle ore 17,36