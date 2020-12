Pontey: L'oratorio anima l'Avvento e invita alla solidarietà

DA PASSARE

Per tutto il periodo, durante la Santa messa del sabato, vi saranno le “Omelie Partecipate” che consistono nella preparazione di quest’ultime da parte degli animatori attraverso l’aiuto del Vice parroco Don Alessandro Valerioti e del Salesiano Don Joseph Pravin, per rendere il momento più interattivo e alla portata dei ragazzi.

Consiste nel creare dei dialoghi, inserire delle domande da porre, nel leggere alcuni interventi, creare cartelloni o inscenare delle scenette. Ma non solo, ogni domenica ha una parola e una figura associate, quest’ultima, viene appoggiata su di una struttura appositamente creata dagli animatori per simboleggiare le quattro domeniche di avvento.

Una novità presente è la trasmissione in diretta della Messa tramite l' account facebook dell’Oratorio. Questo è stato pensato per dare a tutti l’opportunità di partecipare, data la situazione pandemica attuale.

Un’altra attività proposta ai ragazzi dell’Oratorio Sèn Martin è lo SPETTACOLO VIRTUALE “DIROTTATE SU BETLEMME” che verrà trasmesso il 20 dicembre 2020 via Meet a tutte le famiglie. Date le restrizioni del momento e l’obbligo del distanziamento fisico, abbiamo pensato di proporre un’attività che ci faccia sentire socialmente vicini e ci ricordi che siamo una comunità. I ragazzi delle MEDIE e delle SUPERIORI registreranno delle scenette, i bambini dell’ASILO e delle ELEMENTARI faranno dei disegni sul tema della Natività e il gruppo CANTO registrerà dei canti.

Tutte queste attività verranno poi unificate e si creerà un video unico, formando lo spettacolo. Come finale, vi sarà una canzone natalizia cantata da tutti i ragazzi e le famiglie.

Un’attività presente sin dall’inizio delle attività è “IL BAULE DELLA CONDIVISIONE” un’iniziativa per raccogliere beni di prima necessità che vengono donati da parte delle famiglie di Pontey per le famiglie più bisognose del territorio. Vi è un baule vicino all’altare della chiesa in cui si possono lasciare i beni, che verranno poi raccolti dagli animatori e donati all’Associazione SAN VINCENZO, di Saint Vincent, che si occuperà di recapitarli alle famiglie che ne necessitano. Questa Iniziativa è oggetto di riflessione durante gli incontri di catechismo, che viene poi esposta durante la messa dei ragazzi.