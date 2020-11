OROPA ACCENDE UNA LUCE DI SPERANZA E POTENZIA LE MESSE IN DIRETTA

Nella situazione difficile che stiamo affrontando, il Santuario di Oropa resta un punto fermo: la Vergine Nera è la luce a cui guardiamo nei momenti di difficoltà. Per dare un segno di vicinanza, ogni sera verrà illuminata la cupola della Basilica Superiore: un piccolo gesto di conforto per essere uniti nella preghiera per coloro che soffrono, anche in lontananza.



Il Santuario ha inoltre potenziato le dirette delle S. Messe:

Ogni giorno, attraverso la pagina facebook ufficiale del Santuario è infatti possibile assistere a tutte le funzioni in diretta live streaming dalla Basilica Antica.

I fedeli potranno seguire le S. Messe anche attraverso la pagina del sito internet Funzioni in diretta , attraverso il canale You tube del Santuario o attraverso Radio Oropa.



Inoltre, per chi desidera riascoltare le omelie del rettore, verranno pubblicate sulla pagina dedicata https://www.santuariodioropa.<wbr></wbr>it/lomelia-del-rettore/