Oggi sabato 26 settembre saint Paul VI pape – ss. Cȏme et Damien

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Sabato 26 settembre

Convento Suore San Giuseppe di Aosta - mattino

Incontro con le religiose e i religiosi all'inizio dell'Anno Pastorale

Domenica 27 settembre

Santuario di Maria Immacolata in Aosta - ore 10.30

Santa Messa per la festa del Santuario

Lunedì 28 settembre

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 30 settembre

Vescovado - mattino

Udienze

Le Messager Valdotain ricorda sabato 26 settembre saint Vincent de Paul

La Chiesa celebra San Vincenzo de' Paoli Sacerdote e fondatore

Nato a Pouy in Guascogna il 24 aprile 1581, fu ordinato sacerdote a 19 anni. Nel 1605 mentre viaggiava da Marsiglia a Narbona fu fatto prigioniero dai pirati turchi e venduto come schiavo a Tunisi. Venne liberato dal suo stesso «padrone», che convertì. Da questa esperienza nacque in lui il desiderio di recare sollievo materiale e spirituale ai galeotti. Nel 1612 diventò parroco nei pressi di Parigi. Alla sua scuola si formarono sacerdoti, religiosi e laici che furono gli animatori della Chiesa di Francia, e la sua voce si rese interprete dei diritti degli umili presso i potenti. Promosse una forma semplice e popolare di evangelizzazione. Fondò i Preti della Missione (Lazzaristi) e insieme a santa Luisa de Marillac, le Figlie della Carità (1633). Diceva ai sacerdoti di S. Lazzaro: «Amiamo Dio, fratelli miei, ma amiamolo a nostre spese, con la fatica delle nostre braccia, col sudore del nostro volto». Per lui la regina di Francia inventò il Ministero della Carità. E da insolito «ministro» organizzò gli aiuti ai poveri su scala nazionale. Morì a Parigi il 27 settembre 1660 e fu canonizzato nel 1737.

Il sole sorge alle ore 7,09 e tramonta alle ore 19,26