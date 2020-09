ELEZIONI: Chiuso spoglio in molti Comuni, ecco i sindaci

E' terminato in mattinata lo scrutinio di numerosi dei 66 comuni chiamati al voto per il rinnovo dei Consigli in Valle d'Aosta.

Questi i primi eletti: a Torgnon sindaco Daniel Perrin e vice Lorena Engaz; a Chamois sindaco Lorenzo Pucci e vice Mauro Torta; a La Magdeleine sindaco Mauro Duroux e vice Anna Chiaraviglio; a Saint-Denis sindaco Guido Theodule e vice Paolo Farys; a Gressoney La Trinité sindaco Alessandro Girod e vice Lydia favre; a Emarese sindaco Luciba Grivon e vice Athos Concolato; a Challand Saint Anselme sindaco Piero Dufour e vice Agostino Grosjacques; a Challand Saint Victor sindaco Michel Savin e vice Giuliana Berguet; a Saint Rhemy En Bosses sindaco Alberto Ciabattoni e vice Simone Real; a Ollomont sindaco David Vevey e vice Denis Arbizzi; a Doues sindaco Franco Manes e vice Giorgio Abram; a Allein sindaco Piergiorgio Collomb e vice Oriana Cargnand; a Valpelline sindaco Maurizio Lanivi e vice Susy Robbin; a Oyace sindaco Stefania Clos e vice Leone Landry; a Bionaz sindaco Valter Nicase e vice Daisy Barailler; a Lillianes sindaco Daniele De Giorgis e vice Leo Vallomy; a Perloz sindaco Ivana Chanoux e vice Denise Charles; a Bard sindaco Silvana Martino e vice Katia D'Herin; a Pontboset sindaco Paolo Chanoux e vice Ilo Chanoux; a Champorcher sindaco Alice Chanoux e vice Gabriele Osio; a Rhemes Notre Dame sindaco Firmino Therisod e vice Rita Berard; a Rhemes Saint Georges sindaco Nella Therisod e vice Andrea Ferrod; a Valgrisenche sindaco Aline Vierin e vice Eugenio Bovard; a Arvier sindaco Mauro Lucianaz e vice Josianne Godioz; a Introd sindaco Vittorio Anglesio e vice Jacques Buillet; ad Avise sindaco Nadir Junod e vice Denise Jacquemod, a Villeneuve sindaco Bruno Jocallaz e vice Loris Peano; a Saint Nicolas sindaco Marlene Domaine e vice Fabrizio Bethaz; a Saint-Oyen sindaco Natalino Proment e vice Piero Lutzu; a Pré Saint Didier sindaco Riccardo Bieller e vice Alessandra Uva.

Sono poi stati eletti ad Antey-Saint-André Marco Poletto sindaco e Valter Artaz vice sindaco; a Etroubles sindaco Marco Calchera e vice Carlo Cerise; a Fénis sindaco Mattia Nicoletta e vice Ennio Cerise; a Fontainemore sindaco Speranza Girod e vide Riccardo Pession; a Gignod sindaco Gabriella Farcoz e vice Nadir Rollandin; a La Thuile sindaco Mathieu Ferraris e vice Nicolas Praz; a Lillianes sindaco Daniele De Giorgis e vice Leo Vallomy; a Brissogne sindaco Bruno Menabreaz e vice Edi Saluard; a Brusson sindaco Danilo Grivon e vice Battistina Giuseppina Faccio; a Charvensod sindaco Ronny Borbey e vice Laurent Chuc; a Cogne sindaco Franco Allera e vice Giuseppe Domenico Lamastra; a Gressoney-Saint-Jean sindaco Mattia Alliod e vice Guglielmo Ceresa; a Pollein sindaco Angelo Filippini e vice Jean-Pierre Celesia; a Pontey sindaco Leo Martinet e vice Roberto Favre; a Pont-Saint-Martin sindaco Marco Sucquet e vice Fabio Badery; a Saint-Marcel sindaco Andrea Bionaz e vice Letizia Blanc; a Sarre sindaco Massimo Pepellin e vice Luca Spadaccino. A La Salle si terrà il ballottaggio il 4 e il 5 ottobre per parità di voti tra i candidati a sindaco e vicesindaco Loris Salice e René Ettore Jacquemod, da un lato, e Franco Emerico Ottoz e Antonio Chiarella dall'altro. (ANSA)