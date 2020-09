Oggi martedì 22 settembre saint Maurice

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Martedì 22 settembre

Priorato di Saint-Pierre - mattino

"Due Giorni" del clero all'inizio dell'Anno Pastorale

Mercoledì 23 settembre

Vescovado - mattino

Udienze

Giovedì 24 settembre

ore 8.30-12.30

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Venerdì 25 settembre

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Sabato 26 settembre

Convento Suore San Giuseppe di Aosta - mattino

Incontro con le religiose e i religiosi all'inizio dell'Anno Pastorale

Domenica 27 settembre

Santuario di Maria Immacolata in Aosta - ore 10.30

Santa Messa per la festa del Santuario

Lunedì 28 settembre

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 30 settembre

Vescovado - mattino

Udienze

Le Messager Valdotain ricorda martedì 22 settembre saint Maurice

La Chiesa celebra San Maurizio, Candido, Essuperio, Vittore e compagni Martiri della Legione Tebea

Abbiamo loro notizie da Euleterio, vescovo di Lione, che racconta di centinaia di soldati martiri capitanati da Maurizio. Questi soldati, appartenenti alla legione "tebea" di Massimiano Erculeo, furono sterminati perché si rifiutarono di andare in Gallia a perseguitare cristiani. Dalle ricerche storiche fatte fino ad oggi, risulta che, prima della grande persecuzione di Diocleziano, probabilmente attorno al 286, Massimiano Erculeo intraprese una spedizione in Gallia contro Bagaudi. Alcuni soldati della legione, probabilmente una coorte capitata da Maurizio, si rifiutarono di celebrare in onore degli dei e furono martirizzati presso Agaunum, nel Vallese. In questa regione, dove loro culto è molto antico, nel 1893 è stata trovata una basilica risalente a quell'epoca.

Il sole sorge alle ore 7,09 e tramonta alle ore 19,26