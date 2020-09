Un seggio nella scuola St-Roch in corso Ivrea ad Aosta

Alle 23 per le elezioni regionali in Valle d'Aosta ha votato il 54,16% degli aventi diritto ovvero 103.127 elettori. Nel 2018 la percentuale era stata del 65,13% ma due anni fa si era votato in una sola giornata.

Il dato è stato comunicato dall'Ufficio elettorale dell'Amministrazione regionale, secondo il quale per le elezioni comunali di Aosta sempre alle 19, la percentuale dei votanti è stata del 50,86%.