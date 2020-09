Oggi mercoledì 16 settembre ss. Cornèlius et Cyprien

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Mercoledì 16 settembre

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Giovedì 17 settembre

ore 8.30-12.30

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Seminario maggiore - ore 17.30

S. Messa per l'inizio dell'anno scolastico

Venerdì 18 settembre

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Sabato 19 settembre

Saint-Oyen, Monastero Regina Pacis - ore 7.30

Santa Messa

Le Messager Valdotain ricorda mercoledì 16 settembre ss. Cornèlius et Cyprien

La Chiesa ricorda Santi Cornelio e Cipriano Papa e Vescovo, martiri

Memoria dei santi martiri Cornelio, papa, e Cipriano, vescovo, dei quali il 14 settembre si ricordano la deposizione del primo e la passione del secondo, mentre oggi il mondo cristiano li loda con una sola voce come testimoni di amore per quella verità che non conosce cedimenti, da loro professata in tempi di persecuzione davanti alla Chiesa di Dio e al mondo.

I santi Cornelio e Cipriano sono ricordati dalla Chiesa nello stesso giorno.

SAN CORNELIO, originario di Roma, fu eletto papa nel 251 per la sua umiltà e la sua bontà, dopo un periodo di sede vacante a causa della violenta persecuzione di Decio. L'eretico Noviziano lo contrastò scatenando uno scisma ma Cornelio fu riconosciuto da quasi tutti i vescovi, primo fra tutti S. Cipriano. Morì nel 253, imprigionato a Civitavecchia, durante la persecuzione di Gallo.

SAN CIPRIANO, vescovo e martire, nacque a Cartagine verso il 210. Dopo tre anni dalla sua conversione al Cristianesimo, fu eletto vescovo della sua città. Ritiratosi in clandestinità durante la persecuzione di Valeriano, venuto a conoscenza di essere stato condannato a morte, tornò a Cartagine per dare testimonianza di fronte ai propri fedeli e venne decapitato nel 258.

Il sole sorge alle ore 6,59 e tramonta alle ore 19,39