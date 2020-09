TACCUINO ELETTORALE ELEZIONE SINDACO, VICESINDACO E RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE

LA COALIZIONE 'AOSTA 2020' Uv (LISTA N. 7), Alliance (LISTA N. 1) Progetto civico progressista (LISTA N. 2), che candida Gianni Nuti sindaco e Josette Borre vicesindaca, sarà presente ad Aosta con dei gazebo per incontrare i cittadini.

Di seguito il calendario:

Lunedì 14 settembre ad Arpuilles ore 18 (Les Hirondelles), incontro con i cittadini.

Martedì 15 settembre Gazebo 15-20 Arco d'Augusto

LISTA POTERE AL POPOLO

LISTA LEGA VDA - AUTONOMIA E LIBERTA'

Il leader della Lega Matteo Salvini sarà ad Aosta il 16 settembre per la campagna elettorale in vista delle Regionali e delle Comunali del 20 e 21 settembre. L'appuntamento è alle 18.30 in piazza Chanoux ad Aosta.

LISTA POUR/PER JOVENCAN

Incontri con la popolazione:

Lunedì 14 settembre ore 19 parcheggio di Pompiod

Mercoledì 16 settembre ore 19 piazza Caduti per la Libertà (vicino al Municipio)

