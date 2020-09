TACCUINO ELETTORALE REGIONALI 20 e 21 settembre 2020

ALLIANCE VALDOTAINE LISTA N. 1

PROGETTO CIVICO PROGRESSISTA LISTA N.2

VALLE D'AOSTE LIBRA- ANIMALISTI LISTA N.3





RINASCIMENTO VALLE D'AOSTA LISTA N. 4

Appuntamenti elettorali per la settimana dal 31 agosto al 6 settembre:

5 SETTEMBRE NUS dalle h 8:30 alle h 13

6 SETTEMBRE MORGEX dalle h 8:30 alle h 19

L'Associazione civica Rinascimento Valle d’Aosta invita la Cittadinanza (nel rispetto della normativa COVID 19), mercoledì 9 settembre dalle 18,30 alle 20 al Teatro Giacosa di Aosta, in Via Xavier De Maistre, alla presentazione in anteprima del film breve 'AOSTA – Augusta Prateoria Salassorum. Domande e risposte sul programma al candidato sindaco Giovanni Girardini e al capolista candidato alle elezioni Regionali Andrea Balducci. Saranno presenti i 55 candidati.

Considerato che la capienza massima consentita nel Teatro è allo stato di 200 posti, si richiede prenotazione obbligatoria entro il giorno di martedì 8 settembre al numero di telefono (no sms, no WhatsApp): 340 6729597. Chi non potrà accedere per limite di posti potrà seguire la diretta Facebook dell’evento dalle 18,30 all’indirizzo: www.rinascimentoaosta.com.

CENTRODESTRA VALLE D'AOSTA LISTA N.5

PAYS D'AOSTE SOUVERAIN LISTA N. 6

UNION VALDOTAINE LISTA N.7

LEGA VDA LISTA N. 8 Qui di seguito gli eventi principali della prima settimana di campagna elettorale:





POUR L'AUTONOMIE LISTA N.9

MOVIMENTO 5 STELLE LISTA N. 10

Appuntamenti settimanali:



-VENERDÌ 4 SETTEMBRE in due appuntamenti, il primo alle 18.30 a SARRE Presso il Bar Rendez-vous da Nini in località Condemine 33 (ex Caffè Pommier, davanti a Tuttauto) e il secondo a COGNE presso il BAR RISTORANTE LA MINE alle h 20:30 in loc. Villaggio dei Minatori 82

VALLE D'AOSTA FUTURA LISTA N. 11





VALLEE D'AOSTE UNIE . *************************************