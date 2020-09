Bel tempo e temperature gradevoli

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: Un'alta pressione porta bel tempo e temperature decisamente gradevoli. Da domani aria atlantica più fresca ed umida, richiamata da una depressione in discesa sulla Scandinavia, raffredderà l'aria in un contesto più nuvoloso. Tra domenica sera e lunedì una saccatura della stessa depressione passerà anche sull'Arco alpino, con condizioni di modesto maltempo sulla nostra regione, probabilmente più intenso altrove. A seguire, con attendibilità in deciso calo, nuovamente più mite a quote medie e basse, ma con instabilità atmosferica per la presenza di aria più fresca in quota, e variabilità del tempo.

SABATO 5 AGOSTO



Al mattino possibili addensamenti medio-bassi sui pendii dei rilievi, in dissolvimento fino a cielo ben soleggiato. Velature di passaggio e cumuli in nuova formazione in montagna nel corso della giornata: non si esclude qualche rovescio a SE o ai confini piemontesi. Temperature: minime stabili o in lieve calo nei fondovalle ed in rialzo in quota; massime in calo in quota, più deciso nella notte. Pressione: in deciso calo. Venti: 3000 m moderati da W; brezze nelle valli, foehn a episodi dalla sera. Segnalazioni: nulla da segnalare.

DOMENICA 6 AGOSTO