TACCUINO ELETTORALE REGIONALI 20 e 21 settembre 2020

ALLIANCE VALDOTAINE LISTA N. 1

PROGETTO CIVICO PROGRESSISTA LISTA N.2

Data Luogo Tema/ occasione Ospiti 01/09 15-20 Aosta Arco d'Augusto Gazebo e volantini Ore 17 intervista a Gianni Nuti 02/09 h 18 Donnas Bar La Balma Incontro aperitivo 03/09/20 h 20,30 Aosta Quartiere Cogne Tematico Welfare 04/09 h.18 Champorcher BarMellier Incontro aperitivo 05/09 h9-12 Pont-Saint Martin Gazebo e volantini 05/09 15-20 Porta Pretoria Coalizione Gazebo e volantini 06/09/20 9,30-12,30 Saint-Vincent Banchetto e volantini

VALLE D'AOSTE LIBRA- ANIMALISTI LISTA N.3

Mercoledì 2 settembre alle ore 20 a Champdepraz, presso la sala polivalente in frazione La Fabrique, si terrà un incontro con la popolazione.

RINASCIMENTO VALLE D'AOSTA LISTA N. 4

Appuntamenti elettorali per la settimana dal 31 agosto al 6 settembre:

1 SETTEMBRE AOSTA PIAZZA FRANCHISES dalle h 8:30 alle h 20

3 SETTEMBRE SAINT VINCENT dalle h 8:30 alle h 13

5 SETTEMBRE NUS dalle h 8:30 alle h 13

6 SETTEMBRE MORGEX dalle h 8:30 alle h 19

CENTRODESTRA VALLE D'AOSTA LISTA N.5

PAYS D'AOSTE SOUVERAIN LISTA N. 6

Martedì 1 settembre ad Aosta alle ore 17,15 (sede Pas, via Esperanto 2), presentazione ai giornalisti del programma e dei candidati; ad Aosta ore 18,30 (ristorante Sur La Place), aperitivo.

UNION VALDOTAINE LISTA N.7

LEGA VDA LISTA N. 8 Qui di seguito gli eventi principali della prima settimana di campagna elettorale:

● Martedì 1° settembre dalle 9 alle 13 gazebo alla Porta Pretoria di Aosta; alle 18, aperitivo alla Cave des Onze Communes di Aymavilles insieme al vice Segretario della Lega Salvini premier On. Andrea Crippa; alle 21 a Cogne, nella sala del Consiglio comunale, incontro con la popolazione insieme all’On. Andrea Crippa.

● Mercoledì 2 settembre alle 18 a Saint-Pierre, aperitivo al bar gelateria Chez Mario; alle 21 a Nus, nella sala del consiglio comunale, incontro con la popolazione.

● Giovedì 3 settembre alle 18 aperitivo a Montjovet, all’Hotel ristorante Il Castello; alle 21 a Brissogne, nel salone polifunzionale di Pacou, incontro con la popolazione.

POUR L'AUTONOMIE LISTA N.9

MOVIMENTO 5 STELLE LISTA N. 10

Appuntamenti settimanali:



-MARTEDÌ 01 SETTEMBRE- QUART alle 20.30 presso il “GATÒ” in Via Teppe 28.



-MERCOLEDÌ 02 SETTEMBRE- CHARVENSOD alle h. 18.00 presso il BAR LIMONET in Frazione Pont Suaz 162.



-GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE- SAINT PIERRE alle h. 18:30 presso il bar

Ristorante Chez Mario in Via della Libertà 37.



-VENERDÌ 4 SETTEMBRE in due appuntamenti, il primo alle 18.30 a SARRE Presso il Bar Rendez-vous da Nini in località Condemine 33 (ex Caffè Pommier, davanti a Tuttauto) e il secondo a COGNE presso il BAR RISTORANTE LA MINE alle h 20:30 in loc. Villaggio dei Minatori 82

VALLE D''AOSTA FUTURA LISTA N. 11

VALLEE D'AOSTE UNIE . *************************************