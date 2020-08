TACCUINO ELETTORALE REGIONALI 20 e 21 settembre 2020

ALLIANCE VALDOTAINE LISTA N. 1

PROGETTO CIVICO PROGRESSISTA LISTA N.2

27/08 h 18 Arnad Incontro aperitivo 28/08 h 21 Verrès Sala Le Murasse Incontro tematico Energia 30/08/20 9,30-12,30 Saint-Vincent Banchetto e volantini 30/08 10,00 Hone-Issogne-Arnad Biciclettata Incontro e biciclettata 30/08 16,00 Aosta Bicicletata Incontro e biciclettata per le vie della città 30/08 h 18 Aosta – Arco d'Augusto Apertura Coalizione 01/09 15-20 Aosta Arco d'Augusto Gazebo e volantini

VALLE D'AOSTE LIBRA- ANIMALISTI LISTA N.3

Sabato 29 agosto, alle ore 18,30 presso la sala comunale polifunzionale "ex centralina" di Valpelline, fraz. Le Cumet, 24, è organizzato il comizio di apertura della campagna elettorale della lista Vdalibra/Partito Animalista Italiano. Nel corso dell'incontro saranno presentati i candidati e sinteticamente esposti i punti principali del programma.

RINASCIMENTO VALLE D'AOSTA LISTA N. 4

Appuntamenti elettorali per la settimana dal 31 agosto al 6 settembre:

31 AGOSTO AOSTA VIA MONT FALLÈRE dalle h 8:30 alle h 13

1 SETTEMBRE AOSTA PIAZZA FRANCHISES dalle h 8:30 alle h 20

3 SETTEMBRE SAINT VINCENT dalle h 8:30 alle h 13

5 SETTEMBRE NUS dalle h 8:30 alle h 13

6 SETTEMBRE MORGEX dalle h 8:30 alle h 19

CENTRODESTRA VALLE D'AOSTA LISTA N.5

Lunedì 31 agosto alle ore 18,30 presso l’Hostellerie du Cheval Blanc di Aosta Fratelli d’Italia e Forza Italia della Valle D’Aosta presenteranno i programmi comunali e regionali.

Sarà presente all’evento il Responsabile nazionale organizzativo di Fratelli d’Italia l’On. Giovanni Donzelli.

PAYS D'AOSTE SOUVERAIN LISTA N. 6

UNION VALDOTAINE LISTA N.7 présentera ses candidats aux élections régionales vendredi 28 août lors du comice d’ouverture de la campagne régionale 2020, rendez-vous à Verrès à 18 heures chez l’Espace Loisirs Marino Massa.

LEGA VDA LISTA N. 8 Qui di seguito gli eventi principali della prima settimana di campagna elettorale:

Giovedì 27 agosto alle 18, nella saletta della Cervino Spa di Torgnon, incontro con la popolazione; alle 21, alla casa dello sport del golf di Breuil-Cervinia, incontro con la popolazione. Si ricorda, alla luce dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che è obbligatorio venire agli incontri muniti di mascherina.

● Venerdì 28 agosto alle 18, al bar trattoria Engy di Champdepraz, incontro sulle tematiche della montagna con l’europarlamentare Alessandro Panza; alle 21, al bar Cocktail di Chatillon, incontro sulle tematiche della montagna con l’europarlamentare Alessandro Panza.

● Sabato 29 agosto gazebo al mercato di Pont-Saint-Martin dalle 9 alle 13; alle 18 aperitivo al bar Le Barmé di Villeneuve; alle 21, nella sala della canonica della Parrocchia di Santa Margherita di Courmayeur, incontro con l’On. Edoardo Rixi.

● Domenica 30 agosto alle 18.30 a La Salle, al camping Mont Blanc, aperitivo con i candidati; alle 21, nella sala comunale del Comune di Sarre, incontro con la popolazione.

● Lunedì 31 agosto dalle 9 alle 13 gazebo al mercato di Verrès; alle 18, aperitivo al bar trattoria da Anna di Emarèse; alle 21, al salone Le Murasse di Verrès, incontro con la popolazione.

● Martedì 1° settembre dalle 9 alle 13 gazebo alla Porta Pretoria di Aosta; alle 18, aperitivo alla Cave des Onze Communes di Aymavilles insieme al vice Segretario della Lega Salvini premier On. Andrea Crippa; alle 21 a Cogne, nella sala del Consiglio comunale, incontro con la popolazione insieme all’On. Andrea Crippa.

● Mercoledì 2 settembre alle 18 a Saint-Pierre, aperitivo al bar gelateria Chez Mario; alle 21 a Nus, nella sala del consiglio comunale, incontro con la popolazione.

● Giovedì 3 settembre alle 18 aperitivo a Montjovet, all’Hotel ristorante Il Castello; alle 21 a Brissogne, nel salone polifunzionale di Pacou, incontro con la popolazione.

POUR L'AUTONOMIE LISTA N.9

MOVIMENTO 5 STELLE LISTA N. 10

Appuntamenti settimanali:



-LUNEDÌ 31 AGOSTO- S. CHRISTOPHE presso il BAR DE LA PLAINE in Loc Croix Noire 75 alle h 18:30



-MARTEDÌ 01 SETTEMBRE- QUART alle 20.30 presso il “GATÒ” in Via Teppe 28.



-MERCOLEDÌ 02 SETTEMBRE- CHARVENSOD alle h. 18.00 presso il BAR LIMONET in Frazione Pont Suaz 162.



-GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE- SAINT PIERRE alle h. 18:30 presso il bar

Ristorante Chez Mario in Via della Libertà 37.



-VENERDÌ 4 SETTEMBRE in due appuntamenti, il primo alle 18.30 a SARRE Presso il Bar Rendez-vous da Nini in località Condemine 33 (ex Caffè Pommier, davanti a Tuttauto) e il secondo a COGNE presso il BAR RISTORANTE LA MINE alle h 20:30 in loc. Villaggio dei Minatori 82

VALLE D''AOSTA FUTURA LISTA N. 11

VALLEE D'AOSTE UNIE presenta i propri candidati e la propria proposta politica giovedì alle ore 18,30 a Fénis presso il salone 'Tzanté de bouva'. *************************************