Sabato e domenica qualche scroscio ma l'estate continua

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: Un promontorio anticiclonico determina tempo soleggiato e caldo in Valle d'Aosta, con aumento dell'instabilità nel fine settimana per l'avvicinarsi di un'area depressionaria atlantica; lunedì si avrà il passaggio della saccatura, seguito da una rimonta anticiclonica probabilmente per buona parte della prossima settimana.

SABATO 1 AGOSTO



Soleggiato, con nubi in aumento e locali rovesci o temporali dal pomeriggio. Temperature: minime in lieve aumento nelle valli. Pressione: in calo. Venti: 3000 m deboli nord-occidentali; episodi di foehn nelle valli superiori.

DOMENICA 2 AGOSTO