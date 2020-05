Dal 18 maggio potenziato il servizio ferroviario con le nuove riaperture

L'Assessorato degli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti comunica che da lunedì 18 maggio 2020 saranno disponibili ulteriori collegamenti ferroviari tra Aosta e Ivrea/Torino.

I nuovi treni per i giorni feriali saranno:

Torino/Aosta Partenza 14.28 Arrivo 16.33 Treno n. 10015+4025

Aosta/Torino Partenza 15.36 Arrivo 17.32 Treno n. 4028+10016

Aosta/Ivrea Partenza 16.38 Arrivo 17.42 Treno n. 4032

Ivrea/Aosta Partenza 20.45 Arrivo 21.51 Treno n. 4043

Inoltre, i treni 4014 (Aosta/Ivrea delle 10.26) e 4015 (Ivrea/Aosta delle 12.35), attualmente sostituiti con bus, riprenderanno su rotaia.

Infine, secondo quanto annunciato da Trenitalia, da lunedì 18 maggio, sarà nuovamente operativa la biglietteria della stazione di Aosta.

L'Assessore ai Trasporti Luigi Bertschy assicura di essere al lavoro con Trenitalia per implementare il servizio in modo che "con la progressiva ripresa delle attività lavorative e delle attività quotidiane, gli utenti ritornino ad utilizzare il trasporto pubblico come alternativa all'auto privata".