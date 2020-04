Domani lunedì 6 aprile saint Célestin

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Giovedì santo 9 aprile

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa nella Cena del Signore

trasmessa in diretta su Radio Proposta inBlu (fm e streaming)



Venerdì santo 10 aprile

Cattedrale - ore 18.00

Celebrazione della Passione del Signore

trasmessa in diretta su Radio Proposta inBlu (fm e streaming)



Sabato santo 11 aprile

Cattedrale - ore 21.00

Veglia pasquale

trasmessa in diretta su Radio Proposta inBlu (fm e streaming)



Domenica di Pasqua 12 aprile

Cattedrale - ore 10.00

S. Messa nel giorno di Pasqua

trasmessa in diretta su Radio Proposta inBlu (fm e streaming)

Le Messager Valdotain ricorda lunedì 6 aprile saint Célestin

La Chiesa celebra Sant' Isidoro di Siviglia Vescovo e dottore della Chiesa

Ultimo dei Padri latini, Isidoro di Siviglia (560-636) fu molto letto nel Medioevo, soprattutto per le sue «Etimologie», un'utile "somma" della scienza antica. Fu però soprattutto un vescovo zelante preoccupato della maturazione culturale e morale del clero spagnolo. Per questo motivo fondò un collegio ecclesiastico, prototipo dei futuri seminari, dedicando molto spazio della sua laboriosa giornata all'istruzione dei candidati al sacerdozio. Dei suoi fratelli due furono vescovi e santi, Fulgenzio e Leandro, che fece da tutore a Isidoro, e una sorella, Fiorentina, fu religiosa e santa. Successe a Leandro nel governo episcopale della diocesi di Siviglia. Presiedette l'importante quarto concilio di Toledo (nel 633). Sapienza, mai disgiunta da profonda umiltà e carità, gli hanno meritato il titolo di «doctor egregius» e l'aureola di santo..

Il sole sorge alle ore 6,55 e tramonta alle ore 20