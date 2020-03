POLITICAMERCATO 2020: Gli autonomisti in un girone unico

Sta prendendo quota il progetto di tre società autonomiste che intendono presentarsi unite al prossimo campionato per la conquista del Palazzo Deffeyes. Alle tre società che paiono intenzionate ad aggregarsi potrebbe aggiungersi anche Pd Rete Civica che hanno già stipulato un contratto per presentarsi con una squadra unica al campionato con Uv, Alliance Valdotaine (Alpe-Uvp), Stella Alpina che ha già un’intesa con Italia Viva.

Preso atto dell’oggettiva difficoltà di rapportarsi con le rispettive tifoserie, le squadre autonomiste stanno progettando di mettersi in coalizione per raggiungere quel 42% di voti che regalerebbe loro 21 voti utili ad ottenere una ampia maggioranza. Il Mouv, sull’ipotesi di coalizione, come al solito ha posto la pregiudiziale sul grado lità di rinnovamento dell’Uv.

Nella partita potrebbero entrare anche gli arpitani, ma pongono la condizione che tutti gli autonomisti siano in coalizione. Insomma, da come si stanno mettendo le cose, il campionato potrebbe svolgersi a tre: Lega, Centro destra autonomisti centro signistra.

E mentre gli autonomisti pensano alle strategie, la Lega dopo avere scaricato Cognetta pare abbia ingaggiato il forte podista Dennis Brunod. L’Uvp pare aver tesserato Elida Baravex già sindaco di Nus e la vice sindaca di Issogne Stefania Anardi. A fronte di qualche precontratto sono tante le disdette. E formare le squadre è davvero complicato.

Tra chi viene e chi va è davvero sorprendente l'ipotesi che l’Uv faccia guidare la squadra per il campionato Hotel de La Ville ad Aurelio Marguerettaz. Un scelta dettata dai dubbi che lui possa candidarsi alle regionali non sono campati in aria e per evitare il problema guarda all’Hotel de la Ville di Aosta. La prospettiva preoccupa assai Fulvio Centoz che autocandidato a dicembre capitano potrebbe finire a fare il raccattapalle.

A fianco di Marguerettaz, infatti, dovrebbe essere Titti Forcellati che rientrerebbe in campo, per fronteggiare la squadra civica di Giovanni Girardini e quella della Lega che al momento pensa più al campionato di piazza Deffeyes che a quello dell’Hotel de la Ville d’Aoste ed infatti avrebbe già ingaggiato il forte podista Denis Brunod.

Anche l'Uvp si sta muovendo in un mercatocandidati che si fa sempre più difficile. Sono più i precontratti stracciati che i confermati. Mettere assieme le squadre si fa sempre più difficile. Nel frattepmpo l'Uvp avrebbe già contrattualizzato

