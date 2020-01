Sci: Pellegrino ai piedi del podio nella sprint di Oberstdorf dominata dai norvegesi.

Quarto in qualifica e quarto in finale. È stata una giornata all'insegna della costanza per Federico Pellegrino, che si è messo in evidenza nella sprint di Oberstdorf concludendo ai piedi del podio. Il poliziotto è stato brillante sin dalla mattina ma non ha potuto far nulla davanti alla forza del trio norvegese Klaebo-Golberg-Valnes, sempre in testa e capace di monopolizzare i primi tre posti della classifica. Per il 29enne, a conti fatti il migliore degli altri, c'è la consolazione del terzo miglior piazzamento della stagione dopo i due secondi posti conquistati a Planica e Lenzerheide nel medesimo format. Maicol Rastelli, anche lui presente nelle batterie finali, si è fermato ai quarti di finale finendo così in 17esima posizione. Non sono andati oltre le qualifiche Stefan Zelger e Francesco De Fabiani.



In campo femminile ad avere la meglio è stata la russa Natalia Neprayeva, brava nel battere la slovena Anamarjja Lampic e l'americana Jessica Diggins. Molto indietro invece, la norvegese Therese Johaug, leader della classifica generale, la quale ha visto arrestare il suo percorso ai quarti. Risultato praticamente identico per Lucia Scardoni e Greta Laurent, rispettivamente in 17esima e 21esima posizione. Sono fuori dalle migliori trenta Nicole Monsorno e Francesca Franchi.



Ordine d'arrivo Sprint TC maschile Oberstdorf (Ger):

1. KLAEBO Johannes NOR

2. GOLBERG Paal NOR

3. VALNES Erik NOR

4. PELLEGRINO Federico ITA

5. SVENSSON Oskars SWE

6. RETIVYKH Gleb RUS



17. RASTELLI Maicol ITA



47. ZELGER Stefan ITA

57. DE FABIANI Francesco ITA



Ordine d'arrivo Sprint TC femminile Oberstdorf (Ger):

1. NEPRAYEVA Natalia RUS

2. LAMPIC Anamariija SLO

3. DIGGINS Jessica USA

4. CALDWELL Sophie USA

5. SVAHN Linn SWE

6. STENSETH Ane NOR



21. SCARDONI Lucia ITA

26. LAURENT Greta ITA



36. MONSORNO Nicole ITA

54. FRANCHI Francesca ITA