Trail: Soirée Vertikal, quattro gare breni e veloci

Dynafit, brand di abbigliamento, calzature e attrezzatura per lo sci alpinismo e il trail running, sbarca in Valle d’Aosta. E lo fa con un circuito di gare innovativo, dal format accattivante, già sperimentato nel vicino Piemonte.

Si chiama Soirée Vertical e sarà realizzato con la collaborazione di Technosport (negozio di articoli sportivi) che diventa co-partner dell’iniziativa e con il supporto organizzativo dell’Asd Lo Contrebandje.

Nel mese di aprile e maggio verranno organizzati quattro vertical serali, gare brevi con al massimo 500 metri di dislivello positivo. Una sorta di allenamento per le prove più lunghe del fittissimo calendario regionale, nazionale e internazionale.

Con addosso un pettorale e con il rilevamento cronometrico.

Si partirà il 15 aprile con la salita a Sainte Colombe (Charvensod), gara che percorre il primo tratto dell’Aosta-Becca di Nona.

Il secondo appuntamento sarà una settimana dopo, il 22 aprile, con il Saint-Émeric di Quart.

Il 13 maggio si andrà a Nus con la Poyà au Petit Fenis, per chiudere il 30 maggio a Saint-Christophe, con la prova Les Croux - Tsanti de Parléaz.

Non è prevista partenza mass start, ma a intervalli di tempo. Una sfida contro il tempo, una vera cronometro senza riferimenti. Via alle 19, tranne l’ultima prova che scatterà alle 17,30.

Le iscrizioni potranno essere effettuate attraverso il portale Wedosport e solo i primi 50 atleti che si registreranno a tutte e quattro le tappe potranno beneficiare di una maglietta tecnica firmata Dynafit. La quota di iscrizione comprende anche la cena, prevista al termine di ognuna delle quattro tappe. Per ogni prova saranno premiati i primi 3 under e over 50 della categoria femminile e di quella maschile, mentre al termine del circuito riconoscimenti per i migliori 10 di ogni graduatoria, oltre a svariati premi a sorteggio.

Nasce il circuito Soirée Vertikal: quattro gare brevi e serali che anticipano la stagione dei trail