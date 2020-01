VANGELO DELL'EPIFANIA: la chiamata di uomini o donne

…E gli offrirono in dono oro, incenso e mirra…

La parola “Epifania” significa manifestazione”. Gesù Bambino, come chiamò i pastori ad adorarlo nella grotta di Betlemme mediante il canto degli Angeli, così, con il linguaggio persuasivo di una stella, attrae alla sua persona e si manifesta alle “genti” chiamando dall’Oriente i Re Magi. La manifestazione del Signore ha tanti motivi di festa: la chiamata alla fede dei Re Magi… la chiamata di uomini o donne ad un servizio nella Chiesa: al sacerdozio, alla vita di consacrazione…

Festa perché gli esiliati di Israele ritornano in patria con incontenibile giubilo… perché popoli e re si affrettano a raggiungere Gerusalemme dove cammineranno allo splendore della sua luce. E’ festa per il Bambino Gesù che per mezzo dei doni a lui offerti dai Re Magi: oro, incenso e mirra, viene riconosciuto come vero Dio, vero Re e vero Uomo. E’ festa per i nostri bambini che, come è tradizione, almeno in alcune Regioni, oggi sono fatti segno di maggiore attenzione… con regali e donativi che suscitano esplosioni di gioia… con tanti segni di affetto verso i generosi babbi natali…

Solo nel cuore di Erode c’è turbamento, come nel cuore di chiunque si lasci dominare dalla passionalità. Forse anche a tanti bambini che vivono nella povertà più squallida non giungono queste voci di festa. Eppure oggi si celebra la Giornata dell’Infanzia missionaria e di tutta l’infanzia che soffre. Si vorrebbero suscitare in tutti i bambini del mondo sentimenti di gioiosa esultanza… Ma come? Con la condivisione, con la generosità di chi ha verso chi nulla possiede. Non sarebbe una bella occasione per sensibilizzare i propri figli, per educarli al risparmio, alla rinuncia di tanti giocattoli superflui… e così regalare un momento di gioia a chi vive nell’amarezza?