Corpi estranei metallici nelle gallette bio di mais

A causa della "possibile contaminazione da corpo estraneo di natura metallica ", le gallette bio di mais MATT & BIO sono state richiamate dall'azienda "in via precauzionale". Lo si apprende dal portale web della catena dei supermercati COOP, nella sezione dedicata ai richiami dei prodotti alimentari. Il lotto richiamato dall'azienda A & D S.P.A ha il codice EAN: 8021581100028 delle " GALLETTE BIO DI MAIS MATT & BIO ", nel sacchetto 130 gr, con data scadenza 12-06-2020. Le cooperative interessate dal richiamo sono CONSORZIO NORD OVEST,COOP CENTRO ITALIA, ALLEANZA 3.0 e UNICOOP TIRRENO. Motivo del richiamo: "Possibile presenza di corpo estraneo di natura metallica."Si invita la clientela a riconsegnare il prodotto in punto vendita. Per eventuali ulteriori informazioni chiamare il numero verde 800.300.595.