Il 12 maggio segna un importante appuntamento per la sensibilizzazione e la solidarietà verso chi vive con la fibromialgia. In occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, l'Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica (AISF) coordina iniziative su tutto il territorio nazionale per portare l'attenzione su questa patologia ancora poco compresa e spesso trascurata. In Valle d’Aosta, l'Associazione Sindrome Fibromialgica Valle d’Aosta (Asfib VDA-ODV) è in prima linea nell'organizzare una serie di eventi nel mese di maggio per sensibilizzare l'opinione pubblica e offrire sostegno ai pazienti.

Una delle iniziative più visibili è l'illuminazione di monumenti e luoghi simbolo della regione con il colore viola, simbolo della lotta contro la fibromialgia. Tra i monumenti coinvolti ci sono il Castello di Aymavilles, la Casaforte di Pompiod a Jovençan, la torre di Brissogne, la Tour de l’Archet a Morgex, e diverse chiese parrocchiali e edifici nei comuni aderenti all'iniziativa.

Ma l'impegno di Asfib VDA va oltre le luci viola. L'Associazione promuove incontri informativi come quello che si terrà il 13 maggio nella biblioteca di Donnas, offrendo un'opportunità per approfondire la conoscenza della fibromialgia e condividere esperienze.

A Fénis, il 17 maggio, sarà inaugurata la panchina viola presso l’area verde Tzanté de Bouva, un simbolo tangibile di solidarietà e accoglienza per chi vive con questa patologia.

La raccolta fondi "Dai gusto alla vita" al Parco Puchoz di Aosta il 18 maggio sarà un'occasione per sostenere le attività dell'associazione attraverso la distribuzione di piante aromatiche, offerte dai partecipanti.

Infine, Asfib sarà presente il 19 maggio alla camminata a passo libero 5 km con partenza da via Garibaldi ad Aosta nell’ambito della manifestazione Aosta21k, dimostrando così il proprio impegno nella sensibilizzazione e nella promozione di uno stile di vita attivo e salutare.

In un contesto in cui la consapevolezza e il supporto sono fondamentali, Asfib VDA si conferma un punto di riferimento per i pazienti affetti da fibromialgia, lottando per una maggiore comprensione e per un miglioramento della qualità della vita di chi vive con questa patologia.