(H) Open Week Salute della Donna: 18 - 24 aprile 2024

In occasione della nona edizione della Settimana della Salute al femminile organizzata dall’Osservatorio nazionale per la salute della donna (Onda), venerdì 19 aprile la Struttura Complessa di Chirurgia generale dell’Ospedale “Parini” di Aosta, diretta dal dott. Paolo Millo, propone visite proctologiche e del pavimento pelvico presso l’ambulatorio n.9 in via Guido Rey 3.

Le visite sono gratuite e saranno effettuate dal dottor Maurizio Roveroni, specialista in Proctologia e pavimento pelvico.

Per gli appuntamenti è necessaria la prenotazione chiamando allo 0165 543285 da martedì 16 aprile a giovedì 18 aprile dalle ore 08:30 alle ore 13:00.

Fondazione Onda organizza l’(H)Open Week intorno alla data del 22 aprile, Giornata nazionale per la Salute della Donna, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

I Bollini Rosa sono un riconoscimento che Fondazione Onda attribuisce dal 2007 agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili. L’ospedale valdostano fa parte dal 2012 di questo network che oggi conta 361 ospedali su tutto il territorio nazionale e che sostiene un approccio “di genere” anche nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini. Per il biennio 2024/2025 Fondazione Onda ha assegnato 3 Bollini Rosa (su 3) al “Parini” e 2 al Beauregard.