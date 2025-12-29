Cina-Italia, cooperazione rafforzata nel 55esimo anniversario delle relazioni

ROMA (XINHUA/ITALPRESS) - Nel segnare il 55esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia, il 2025 ha visto prosperare le interazioni tra le due antiche civiltà nei settori politico, economico e culturale.Una serie di scambi in questi ambiti ha favorito la comprensione reciproca e ha segnato una nuova fase di cooperazione tra i due Paesi.GLI SCAMBI AD ALTO LIVELLO TRAINANO LA COOPERAZIONE BILATERALECina e Italia hanno mantenuto quest'anno stretti contatti ad alto livello, con i leader di entrambe le parti che hanno indicato progressi costanti nei rapporti bilaterali.A novembre, il premier cinese Li Qiang ha incontrato la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni a margine del 20esimo Vertice del G20 in Sudafrica. Li ha affermato che la Cina è pronta a rafforzare l'allineamento delle strategie di sviluppo con l'Italia e a costruire una partnership strategica più stabile e fruttuosa tra i due Paesi.Da parte sua, Meloni ha dichiarato che le relazioni Italia-Cina godono di un buono slancio nello sviluppo, con continui scambi bilaterali a tutti i livelli e progressi positivi nella cooperazione pratica.In precedenza, durante una visita a Roma in ottobre, il ministro cinese degli Esteri Wang Yi ha affermato che per oltre mezzo secolo i due Paesi hanno portato avanti una cooperazione pragmatica di alto livello, promosso scambi culturali e tra popoli di alta qualità, e costruito un proficuo partenariato strategico globale.LE IMPRESE ITALIANE HANNO FIDUCIA NELL'ECONOMIA CINESECon un volume di scambi bilaterali superiore a 70 miliardi di dollari per diversi anni consecutivi, l'Italia considera la Cina un mercato vasto e dinamico in cui le imprese possono crescere e innovare.Giuseppe Accogli, amministratore delegato del Gruppo Chiesi, azienda farmaceutica con sede a Parma, ha osservato che il numero dei loro dipendenti in Cina è aumentato del 30% rispetto a due anni fa e che l'azienda sta portando più innovazione nel Paese.Alla China International Import Expo di quest'anno, il Gruppo Chiesi ha firmato un accordo di collaborazione con Haisco Pharmaceutical Group per lo sviluppo di un nuovo farmaco contro una malattia chiamata bronchiectasia. "La Cina sta diventando un enorme polo di innovazione", ha affermato Accogli, aggiungendo che l'azienda prevede di favorire gli scambi farmaceutici e sanitari bilaterali e multilaterali, e di introdurre in Cina più prodotti innovativi.Una fiducia analoga è stata espressa da Stefano Petrilli, responsabile globale delle operazioni di Marelli Propulsion.Da quando è entrata nel mercato cinese nel 1999, Marelli ha costruito una solida base commerciale in vari settori, tra cui l'illuminazione automobilistica, l'elettronica, la propulsione e le tecnologie verdi, istituendo otto centri di ricerca e sviluppo e 17 stabilimenti in tutta la Cina."La Cina non è solo il più grande mercato automobilistico al mondo, ma anche uno dei mercati più strategici e dinamici per Marelli", ha affermato Petrilli. "Questo ci consente di fornire soluzioni personalizzate e rapide da portare sul mercato per i clienti locali, sfruttando al contempo i punti di forza della Cina in termini di innovazione e manifattura per sostenere progetti globali".Petrilli ha aggiunto che la trasformazione della Cina da "fabbrica del mondo" a "polo globale dell'innovazione" ha creato opportunità senza precedenti per le imprese a investimento estero come Marelli.GLI SCAMBI CULTURALI CONTINUANO A PROSPERAREA giugno si è aperta a Shanghai la 27ma edizione dello Shanghai International Film Festival, con una giuria presieduta dal rinomato regista italiano Giuseppe Tornatore. Tornatore ha affermato di apprezzare i film cinesi, osservando che offrono una prospettiva diversa attraverso cui comprendere meglio la storia e la cultura del Paese.A luglio, la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea (GNAMC) ha ospitato una speciale mostra intitolata "Oriente e Occidente 2025: mostra sul dialogo internazionale - Da Shanghai a Roma", con opere di 49 artisti cinesi e italiani, comprendendo dipinti, sculture e altre opere mediatiche.Renata Cristina Mazzantini, direttrice generale della GNAMC, ha sottolineato la crescente influenza della Cina sul palcoscenico culturale globale e ha affermato che stabilire scambi artistici a lungo termine è di grande importanza per l'Italia."Dobbiamo rimanere aperti al mondo, soprattutto alla Cina", ha affermato la donna, aggiungendo che le mostre congiunte aiutano gli artisti più giovani a comprendere meglio la Cina contemporanea e la sua vivace scena artistica.Marta Leonori, responsabile degli affari istituzionali presso l'Istituto dell'Enciclopedia Treccani, ha affermato che Cina e Italia ispirano da tempo la creatività attraverso il rispetto e la curiosità reciproci, citando il viaggio di Marco Polo come simbolo duraturo dello scambio tra civiltà."La storia di Marco Polo è iniziata secoli fa, ma si proietta nel futuro e spetta a noi continuare a scriverla", ha detto. 