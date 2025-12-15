 / Ultim'ora

Ultim'ora | 15 dicembre 2025, 09:48

Fmi, Georgieva: "Brava Italia, la vostra economia un'ancora di stabilità in Europa"

Fmi, Georgieva: &quot;Brava Italia, la vostra economia un'ancora di stabilità in Europa&quot;

(Adnkronos) - ''Brava Italia'', perché ''nessun altro Paese in Europa sta facendo bene come voi'' e perché ''l'economia italiana è un'ancora di stabilità in Europa''. Lo ha detto la direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi) Kristalina Georgieva intervenendo alla cena della XVIII Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d'Italia nel mondo a Villa Madama ieri sera. ''Voglio esprimere la mia ammirazione per il vostro lavoro'', ha aggiunto rivolgendosi al vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, sottolineando che sono state effettuate ''riforme che si sono rivelate molto importanti''. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore