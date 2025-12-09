Trasporti, Caradonna (Fnm): "Info point Cantieri ci avvicina a richieste utenti"

(Adnkronos) - “Con la creazione di questo ufficio a contatto con il pubblico abbiamo voluto avvicinarci ulteriormente a tutte le richieste che l’utenza potrà avanzare, in particolare riguardo ai tempi, alle modalità e alle procedure con cui vengono gestiti i cantieri”.

Lo ha detto Fulvio Caradonna, consigliere delegato di Fnm, partecipando oggi a Milano all’inaugurazione dell’Info point cantieri di Ferrovienord - Gruppo Fnm situato nella stazione di Milano Cadorna. Lo spazio dedicato all’informazione ai cittadini sulle attività di manutenzione e sviluppo della rete lombarda sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30

L’impegno sul territorio del Gruppo è molto ampio, fanno sapere: “si tratta di centinaia di milioni di euro attualmente impegnati nei cantieri, molti di essi non immediatamente visibili ai nostri viaggiatori, pur procedendo regolarmente”, spiega Caradonna che poi si sofferma sull’importanza della collaborazione con la Regione Lombardia, “è la Regione a finanziare tutti questi interventi ed è l’ente che si rapporta direttamente con l’utenza e con l’intero territorio, garantendo presenza e responsabilità”, conclude.