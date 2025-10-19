Atalanta-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Big match in Serie A. Oggi, domenica 19 ottobre, alla New Balance Arena di Bergamo l'Atalanta ospita la Lazio - in diretta tv e streaming - nella settima giornata di campionato. La squadra di Juric è reduce dal pareggio interno contro il Como per 1-1 e si trova al sesto posto in classifica con 10 punti. Quella di Sarri invece ha pareggiato per 3-3 nell'ultimo turno all'Olimpico contro il Torino, riuscendo a recuperare il risultato in pieno recupero grazie al rigore trasformato da Cataldi, e occupa la tredicesima posizione a quota sette.

La sfida tra Atalanta e Lazio è in programma oggi, domenica 19 ottobre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, de Roon, Zalewski; De Ketelaere, Sulemana; Krstovic. All. Juric

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Pedro. All. Sarri

Atalanta-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma anche dai canali SkySport. Il match si potrà seguire in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn.