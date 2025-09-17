 / Ultim'ora

Ferrovie, i principali interventi del piano di investimenti regione per regione

(Adnkronos) - Ecco i principali interventi, regione per regione, previsti dal piano di investimenti da 300 miliardi per la rete ferroviaria italiana: 

Abruzzo 

Roma-Pescara, costo 961 milioni, attivazione: 2027 per fasi 

Basilicata 

Nuova Linea Ferrandina – Matera, costo 525 milioni, attivazione: 2028 

Calabria 

AV/AC Salerno – Reggio Calabria, raddoppio galleria Santomarco, costo 2,127 miliardi, attivazione: 2032 

Campania 

Napoli-Bari 

Interventi su linea Cancello-Napoli, costo 1,031 miliardi, attivazione; dal 2026 

Raddoppio Apice – Orsara, costo 2,51 miliardi, attivazione: 2029 

Salerno-Reggio Calabria, lotto Battipaglia-Romagnano, costo 2,912 miliardi, attivazione: 2028 

Emilia-Romagna 

Linea Adriatica, quadruplicamento Bologna-Castelbolognese, costo 3,5 miliardi, attivazione 2033 

Friuli-Venezia Giulia 

Potenziamento Venezia-Trieste, costo 251 milioni, attivazione dal 2026 

Lazio 

Nodo di interscambio Pigneto, costo 230 milioni, attivazione 2026-29 

Raddoppio Campoleone-Aprilia, costo 98 milioni, attivazione: dal 2026 

Liguria 

Nodo di Genova e Terzo Valico dei Giovi, costo 10,623 miliardi, attivazione: dal 2024 

Lombardia 

Linea AV/AC Milano – Verona, Costo 2,05 miliardi, già attivata 

Marche 

Nodo di Falconara, costo 175 milioni, attivazione: 2026 

Elettrificazione Civitanova-Albacina, costo 160 milioni, attivazione: 2026  

Molise 

Raddoppio Pescara-Bari (Tratta Termoli Lesina), costo 700 milioni, attivazione: 2026-2028 

Piemonte 

Passante di Torino tratta Porta Susa – Stura, Costo: 1,045 miliardi, già attivato 

Collegamento Porta Nuova - Porta Susa, costo 116 milioni, attivazione: 2028 

Puglia 

Raddoppio Pescara-Bari, costo 700 milioni, attivazione: 2026-2028  

Napoli – Bari (Raddoppio Orsara – Bovino) costo 579 milioni, attivazione: 2028 

Sardegna 

Elettrificazione Cagliari – Oristano, costo 107 milioni, attivazione: 2027 

Sicilia 

Palermo-Catania, (Lotto 1+2 Fiumetorto-Lercara), costo 2,035 miliardi, attivazione: 2030 

Palermo-Catania, (Lotto 5 Dittaino-Catenanuova), costo 809 milioni, attivazione: 2028 

Toscana 

Nodo AV di Firenze, costo 2,735 miliardi, attivazione: dal 2029 

Trentino-Alto Adige 

Brennero (lotto Fortezza-Ponte Gardena), costo 1,523 miliardi, attivazione: 2029 

Circonvallazione di Trento, costo 1,282 miliardi, attivazione: 2028 

Galleria di base del Brennero - quota Italia, costo 5,262 miliardi, attivazione: 2032 

Umbria 

Orte-Falconara ( Raddoppio Spoleto-Campello) costo 388 milioni, attivazione: 2026  

Valle d'Aosta 

Elettrificazione Ivrea-Aosta e adeguamento linea Chivasso – Aosta, costo 172 milioni, attivazione: 2026 

Veneto 

Linea AV/AC Verona Padova (attraversamento di Vicenza) costo 2,18 miliardi, attivazione: 2032 

Linea AV/AC Verona-Padova (tratta Verona - bivio Vicenza), costo 3,287 miliardi, attivazione: 2026 

 

