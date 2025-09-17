Ferrovie, i principali interventi del piano di investimenti regione per regione

(Adnkronos) - Ecco i principali interventi, regione per regione, previsti dal piano di investimenti da 300 miliardi per la rete ferroviaria italiana:
Abruzzo
Roma-Pescara, costo 961 milioni, attivazione: 2027 per fasi
Basilicata
Nuova Linea Ferrandina – Matera, costo 525 milioni, attivazione: 2028
Calabria
AV/AC Salerno – Reggio Calabria, raddoppio galleria Santomarco, costo 2,127 miliardi, attivazione: 2032
Campania
Napoli-Bari
Interventi su linea Cancello-Napoli, costo 1,031 miliardi, attivazione; dal 2026
Raddoppio Apice – Orsara, costo 2,51 miliardi, attivazione: 2029
Salerno-Reggio Calabria, lotto Battipaglia-Romagnano, costo 2,912 miliardi, attivazione: 2028
Emilia-Romagna
Linea Adriatica, quadruplicamento Bologna-Castelbolognese, costo 3,5 miliardi, attivazione 2033
Friuli-Venezia Giulia
Potenziamento Venezia-Trieste, costo 251 milioni, attivazione dal 2026
Lazio
Nodo di interscambio Pigneto, costo 230 milioni, attivazione 2026-29
Raddoppio Campoleone-Aprilia, costo 98 milioni, attivazione: dal 2026
Liguria
Nodo di Genova e Terzo Valico dei Giovi, costo 10,623 miliardi, attivazione: dal 2024
Lombardia
Linea AV/AC Milano – Verona, Costo 2,05 miliardi, già attivata
Marche
Nodo di Falconara, costo 175 milioni, attivazione: 2026
Elettrificazione Civitanova-Albacina, costo 160 milioni, attivazione: 2026
Molise
Raddoppio Pescara-Bari (Tratta Termoli Lesina), costo 700 milioni, attivazione: 2026-2028
Piemonte
Passante di Torino tratta Porta Susa – Stura, Costo: 1,045 miliardi, già attivato
Collegamento Porta Nuova - Porta Susa, costo 116 milioni, attivazione: 2028
Puglia
Raddoppio Pescara-Bari, costo 700 milioni, attivazione: 2026-2028
Napoli – Bari (Raddoppio Orsara – Bovino) costo 579 milioni, attivazione: 2028
Sardegna
Elettrificazione Cagliari – Oristano, costo 107 milioni, attivazione: 2027
Sicilia
Palermo-Catania, (Lotto 1+2 Fiumetorto-Lercara), costo 2,035 miliardi, attivazione: 2030
Palermo-Catania, (Lotto 5 Dittaino-Catenanuova), costo 809 milioni, attivazione: 2028
Toscana
Nodo AV di Firenze, costo 2,735 miliardi, attivazione: dal 2029
Trentino-Alto Adige
Brennero (lotto Fortezza-Ponte Gardena), costo 1,523 miliardi, attivazione: 2029
Circonvallazione di Trento, costo 1,282 miliardi, attivazione: 2028
Galleria di base del Brennero - quota Italia, costo 5,262 miliardi, attivazione: 2032
Umbria
Orte-Falconara ( Raddoppio Spoleto-Campello) costo 388 milioni, attivazione: 2026
Valle d'Aosta
Elettrificazione Ivrea-Aosta e adeguamento linea Chivasso – Aosta, costo 172 milioni, attivazione: 2026
Veneto
Linea AV/AC Verona Padova (attraversamento di Vicenza) costo 2,18 miliardi, attivazione: 2032
Linea AV/AC Verona-Padova (tratta Verona - bivio Vicenza), costo 3,287 miliardi, attivazione: 2026