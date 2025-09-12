A Issime l’ufficio postale si prepara ad accogliere i servizi della PA

Issime si prepara a una piccola rivoluzione digitale firmata Poste Italiane. L’ufficio postale di via Capoluogo 5, infatti, da venerdì 26 settembre e fino alla metà di ottobre sarà interessato da lavori di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Un disagio temporaneo, certo, ma con quale prospettiva?

La sede rientra nel progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, nato per rendere più semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni sotto i 15mila abitanti. Un’iniziativa che ha un obiettivo ambizioso: ridurre il digital divide, favorire coesione economica, sociale e territoriale.

Alla riapertura – prevista per la metà di ottobre, salvo sorprese – i cittadini di Issime potranno richiedere direttamente allo sportello i primi certificati INPS e un pacchetto di quindici certificati anagrafici e di stato civile. Non sarà forse questo un modo concreto per avvicinare davvero lo Stato alle valli più periferiche?

Nel frattempo, per non lasciare scoperto il servizio, Poste Italiane garantisce la continuità delle operazioni presso l’ufficio postale di Lillianes, in via Roma 35, aperto martedì e giovedì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Ancora una volta Poste Italiane ribadisce il suo ruolo di presenza capillare sul territorio, promettendo di coniugare tradizione e innovazione. Ma la domanda resta: quanto i cittadini sapranno sfruttare questi nuovi strumenti digitali, e quanto le istituzioni saranno in grado di accompagnarli in questo passaggio?